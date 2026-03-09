De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para los premios del siguiente juego.
Los números que salieron este domingo fueron:
00- 06 -10 -13- 21 -37
01- 04- 06- 18- 27- 34
05 -27 -29- 33 -37 -43
14- 16- 19- 25 -28 -36
En el Siempre Sale fueron 35 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $388.300.000.
En tanto, se estiman $3.800 millones, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $1.685.000.000
Siempre Sale: $300.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 11 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y nuestro canal de YouTube.