Miércoles 11 de marzo

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo del Quini 6. Manuel Fabatía.
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para los premios del siguiente juego.

Quini 6 8 de marzo

Los números que salieron este domingo fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00- 06 -10 -13- 21 -37

LA SEGUNDA

01- 04- 06- 18- 27- 34

REVANCHA

05 -27 -29- 33 -37 -43

SIEMPRE SALE

14- 16- 19- 25 -28 -36

En el Siempre Sale fueron 35 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $388.300.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

En tanto, se estiman $3.800 millones, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $1.685.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 11 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y nuestro canal de YouTube.

