A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles hubo un ganador con seis aciertos en “La Segunda”, que se llevó $780.000.000. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
Lotería de Santa Fe informó este miércoles que un apostador de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan, se adjudicó con seis aciertos el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6, por $780.000.000.

Quini 6 4 de marzo

El feliz apostador acertó a los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 10 15 25 41

REVANCHA

06 11 26 29 34 35

SIEMPRE SALE

01 05 14 17 31 38

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

Mientras, el próximo sorteo ofrece un $3.550 millones, los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $1.340.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 8 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

