Sorteo del miércoles 4 de marzo

Quini 6: estos son los números favorecidos

Un afortunado apostador acertó las seis cifras de La Segunda y ganó $780.000.000.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatiaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatia
Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3353 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

06 07 10 15 25 41

LA SEGUNDA (1 ganador)

11 12 13 15 19 25

REVANCHA (Vacante)

06 11 26 29 34 35

SIEMPRE SALE (20 ganadores)

01 05 14 17 31 38

EXTRA (484 ganadores)

06 07 10 11 12 13 15 19 25 26 29 34 35 41

El próximo sorteo será el domingo 8 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 3.550 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 4 de marzo

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

