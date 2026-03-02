#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Miércoles 4 de marzo

De cuánto es el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo hubo ganadores con seis aciertos en el Tradicional y el Siempre Sale. Lotería de Santa Fe ya adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

Este domingo, en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos uno de la ciudad de Cosquín provincia de Córdoba y otro de la localidad de Muñiz provincia de Buenos Aires, se repartieron el pozo total de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" por más de $8.222.400.000.

Los felices apostadores acertaron a los números 10-12-18-19-20-27.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

LA SEGUNDA

14 17 19 29 32 43

REVANCHA

07 09 32 41 42 43

SIEMPRE SALE

13 14 25 30 33 44

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $392.600.000.

Quini 6 1 de marzo

En tanto, el próximo sorteo ofrece un pozo estimado de 3.000.000 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $800.000.000

La Segunda: $845.000.000

Revancha: $900.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 4 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Buenos Aires
Córdoba

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro