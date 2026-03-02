De dónde son los afortunados apostadores que se repartieron más de $8.222 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que en el sorteo de Quini 6 de este domingo, dos apostadores con seis aciertos -uno de la ciudad de Cosquín provincia de Córdoba y otro de la localidad de Muñiz provincia de Buenos Aires- se repartieron el pozo total de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" por más de $8.222.400.000.
Los felices apostadores acertaron a los números 10-12-18-19-20-27.
Crédito: Lotería de Santa Fe
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
14 17 19 29 32 43
REVANCHA
07 09 32 41 42 43
SIEMPRE SALE
13 14 25 30 33 44
En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $392.600.000.