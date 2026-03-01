Quini 6: estos son los números ganadores

Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3352 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Dos afortunados apostadores se repartieron el premio de 8.222.410.101,15 del Sorteo Tradicional. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 20 ganadores.
10 12 18 19 20 27
14 17 19 29 32 43
07 09 32 41 42 43
13 14 25 30 33 44
07 09 10 12 14 17 18 19 20 27 29 32 41 42 43
El próximo sorteo será el miércoles 4 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 3.000.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.