De dónde es el afortunado apostador que se llevó $780 millones en el Quini 6

Acertó las seis cifras del sorteo de “La Segunda”, con la jugada 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
Lotería de Santa Fe informó este miércoles que un apostador de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan, se adjudicó con seis aciertos el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6, por $780.000.000.

El feliz apostador acertó a los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 10 15 25 41

REVANCHA

06 11 26 29 34 35

SIEMPRE SALE

01 05 14 17 31 38

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.

Quini 6 4 de marzo

Mientras, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $1.340.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 8 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

