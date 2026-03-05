De dónde es el afortunado apostador que se llevó $780 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó este miércoles que un apostador de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan, se adjudicó con seis aciertos el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6, por $780.000.000.
Acertó las seis cifras del sorteo de “La Segunda”, con la jugada 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
06 07 10 15 25 41
06 11 26 29 34 35
01 05 14 17 31 38
En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.
Mientras, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $1.340.000.000
Siempre Sale: $375.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 8 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.