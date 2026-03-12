De dónde son los afortunados apostadores que se repartieron $1.560 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que en el sorteo de Quini 6 de este miércoles, dos apostadores con seis aciertos de las localidades de San Rafael, provincia de Mendoza, y de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos se adjudicaron el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $780.000.000, acertando los números 09 - 11 - 12 - 14 - 18 – 20.
Crédito: Lotería de Santa Fe
Además, en la modalidad ‘La Segunda’, un nuevo millonario se llevó el premio de $780.000.000 acertando a los números 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31. Realizó su jugadas en Villa Angela, provincia de Chaco.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
REVANCHA
03 09 16 19 21 40
SIEMPRE SALE
09 10 21 35 43 44
En el Siempre Sale fueron 7 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $301.900.000.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $2.175.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo domingo será el 15 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Crédito: Lotería de Santa Fe
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.