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Domingo 24 de mayo

Un santafesino entre los ganadores que se repartieron más de $6.621 millones en el Quini 6

Quini 6. Manuel Fabatía.Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, durante el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos, uno de la localidad de Santo Tomé provincia de Santa Fe y otro de la localidad de San Martín provincia de Mendoza, se repartieron el pozo total de la modalidad "La Revancha" por más de $6.621.300.000.

Los felices nuevos millonarios acertaron a los números 08-12-15-18-21-36.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 08 10 12 28 34

LA SEGUNDA

11 14 20 35 39 43

SIEMPRE SALE

00 07 21 25 29 35

En el Siempre Sale fueron 13 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $424.100.000 .

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000

La Segunda: $835.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $325.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 27 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 24 de mayo

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