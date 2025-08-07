Quini 6 Aniversario

Un pozo estimado de 8.500 millones y un asegurado de 4000 millones en el sale o sale

El Quini 6 cumple 37 años y lo festeja a lo grande: este domingo 10 de agosto, millones de argentinos tendrán una cita con la suerte en el esperado sorteo aniversario, que ya tiene un pozo total estimado de 8.500 millones de pesos y 4000 millones para un sale o sale récord.