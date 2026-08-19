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Maximiliano Pullaro
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Domingo 23 de agosto

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $8.000 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 02 06 10 17 25

LA SEGUNDA

03 10 12 16 26 33

REVANCHA

02 12 14 24 29 40

SIEMPRE SALE

07 21 27 30 32 37

Extracto Sorteo Q6 3401

En el Siempre Sale, fueron 30 los apostadores de La Rioja, San Juan, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Cruz, Corrientes y Mendoza que se repartieron el pozo de más de $350.300.000

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

En tanto, se estima un total de $8.000 millones, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000

La Segunda del Quini: $1.180.000.000

La Revancha: $4.950.000.000

El Quini que Siempre Sale: $490.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 23 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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