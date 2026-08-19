En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $8.000 millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 02 06 10 17 25
LA SEGUNDA
03 10 12 16 26 33
REVANCHA
02 12 14 24 29 40
SIEMPRE SALE
07 21 27 30 32 37
En el Siempre Sale, fueron 30 los apostadores de La Rioja, San Juan, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Cruz, Corrientes y Mendoza que se repartieron el pozo de más de $350.300.000
En tanto, se estima un total de $8.000 millones, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000
La Segunda del Quini: $1.180.000.000
La Revancha: $4.950.000.000
El Quini que Siempre Sale: $490.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 23 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.