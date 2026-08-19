Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3401 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del miércoles 19 agosto
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
Tradicional (Vacante)
01 02 06 10 17 25
La Segunda (Vacante)
03 10 12 16 26 33
Revancha (Vacante)
02 12 14 24 29 40
Siempre Sale (30 ganadores)
07 21 27 30 32 37
Extra (961 ganadores)
01 02 03 06 10 12 14 16 17 24 25 26 29 33 40
El próximo sorteo será el domingo 23 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 8.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
Sobre el Autor
#TEMAS: