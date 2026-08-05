Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de Recoleta, Capital Federal, se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por la suma de más de $405 millones.
De dónde es el apostador que se llevó la increíble suma de más de $405 millones en el Quini 6
Se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" con los números 05-10-20-24-25-38.
El nuevo millonario acertó a los números 05-10-20-24-25-38.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 04 14 17 19 35
LA SEGUNDA
05 22 28 31 32 41
REVANCHA
08 11 14 29 33 44
SIEMPRE SALE
05 10 20 24 25 38
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $6.900.000.000
La Segunda: $4.200.000.000
Revancha $2.400.000.000
Siempre Sale: U$D 3 Millones de dólares libres de impuestos. Pagados en pesos argentinos con deducciones impositivas cubiertas, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto de 2026.
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 9 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.