#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Sorteo del miércoles 5 de agosto

De dónde es el apostador que se llevó la increíble suma de más de $405 millones en el Quini 6

Se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" con los números 05-10-20-24-25-38.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de Recoleta, Capital Federal, se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por la suma de más de $405 millones.

El nuevo millonario acertó a los números 05-10-20-24-25-38.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 04 14 17 19 35

LA SEGUNDA

05 22 28 31 32 41

REVANCHA

08 11 14 29 33 44

SIEMPRE SALE

05 10 20 24 25 38

Extracto Sorteo Q6 3397

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $6.900.000.000

La Segunda: $4.200.000.000

Revancha $2.400.000.000

Siempre Sale: U$D 3 Millones de dólares libres de impuestos. Pagados en pesos argentinos con deducciones impositivas cubiertas, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto de 2026.

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 9 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro