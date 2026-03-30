De dónde son los apostadores que ganaron más de $4.139 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe dio a conocer los resultados del sorteo de Quini 6 de este domingo 29 de marzo de 2026, jornada en la que dos apostadores se llevaron premios millonarios entre las modalidades Revancha y Siempre Sale.
Dos jugadores acertaron los seis números en las modalidades Revancha y Siempre Sale. Los premios quedaron para apostadores de Santa Fe y Córdoba.
Lotería de Santa Fe dio a conocer los resultados del sorteo de Quini 6 de este domingo 29 de marzo de 2026, jornada en la que dos apostadores se llevaron premios millonarios entre las modalidades Revancha y Siempre Sale.
El pozo más grande salió en la Revancha, donde un apostador con seis aciertos ganó $3.760.841.146,60. Los números favorecidos fueron 06-08-42-36-15-24.
Según se informó oficialmente, el ganador es de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe.
En tanto, en la modalidad Siempre Sale, hubo un ganador con seis aciertos que se llevó $378.387.936. En este caso, los números sorteados fueron 16-24-01-36-42-45.
De acuerdo a lo informado por Lotería de Santa Fe, el apostador favorecido en esta modalidad es oriundo de Córdoba.
15-09-38-01-19-18 – Pozo Vacante
09-05-29-15-18-00 – Pozo Vacante