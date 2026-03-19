A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6.
Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6, aunque 89 ganadores se repartieron el premio del Siempre Sale.
Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6.
Los números que salieron fueron:
08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42
22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42
12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42
11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35
En el Siempre Sale, en tanto, fueron 89 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $295.800.000.
En tanto, para el siguiente juego, Lotería de Santa Fe adelantó que se estima un pozo total de 5.250 millones de pesos, con los siguientes premios individuales.
Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000
La Segunda: $835.000.000
Revancha: $3.030.000.000
Siempre Sale: $395.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 22 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.