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Domingo 22 de marzo

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6, aunque 89 ganadores se repartieron el premio del Siempre Sale.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42

LA SEGUNDA

22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42

REVANCHA

12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42

SIEMPRE SALE

11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35

En el Siempre Sale, en tanto, fueron 89 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $295.800.000.

Quini 6 18 de marzo

En tanto, para el siguiente juego, Lotería de Santa Fe adelantó que se estima un pozo total de 5.250 millones de pesos, con los siguientes premios individuales.

Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000

La Segunda: $835.000.000

Revancha: $3.030.000.000

Siempre Sale: $395.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 22 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Imagen: Lotería de Santa FeImagen: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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