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Miércoles 25 de marzo

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.850 millones. Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 18 22 26 34 44

LA SEGUNDA

01 14 17 20 28 36

REVANCHA

05 12 33 36 41 43

SIEMPRE SALE

12 24 25 28 40 44

En el Siempre Sale fueron 11 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $384.600.000.

Quini 6 22 de marzo

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.025.000.000

La Segunda: $1.025.000.000

Revancha: $3.355.000.000

Siempre Sale: $290.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 25 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y nuestro canal de YouTube.

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