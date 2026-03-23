A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.850 millones. Los números que salieron fueron:
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.850 millones. Los números que salieron fueron:
03 18 22 26 34 44
01 14 17 20 28 36
05 12 33 36 41 43
12 24 25 28 40 44
En el Siempre Sale fueron 11 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $384.600.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.025.000.000
La Segunda: $1.025.000.000
Revancha: $3.355.000.000
Siempre Sale: $290.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 25 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
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