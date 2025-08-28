#HOY:

Sorteo del miércoles 17 de agosto

De dónde son los cuatro apostadores que se repartieron $500 millones en el Quini 6

Acertaron a los números 08 – 10 – 11 – 17 – 38 – 45 en la modalidad Tradicional.

Además, en el "Siempre Sale" fueron 38 los ganadores con cinco aciertos.
 1:21
Por: 

Este miércoles por la noche, durante el sorteo de Quini 6, cuatro felices ganadores se repartieron el primer premio con seis aciertos de $500 millones en la modalidad Tradicional, quienes acertaron a los números 08 – 10 – 11 – 17 – 38 – 45.

Quini 6 27 de Agosto

Los tickets fueron adquiridos en las siguientes localidades: Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza), San Miguel (Buenos Aires) y Coronel Pringles (Buenos Aires).

En el "Quini que Siempre Sale" fueron 38 los ganadores con cinco aciertos que se repartieron más de 204 millones.

Otros números de la noche :

• LA SEGUNDA → 00 - 01 - 11 - 15 - 19 - 35

• REVANCHA → 23 - 24 - 32 - 33 - 44 - 45

• SIEMPRE SALE → 02 - 05 - 06 - 07 - 16 - 33

Los pozos estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $540.000.000

La Segunda: $2.350.000.000

Revancha: $1.740.000.000

Siempre Sale: $265.000.000

Extra: $105.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $5.000.000.000

El próximo sorteo será el domingo 31 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

