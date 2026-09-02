Lotería de Santa Fe informó que, tras el sorteo realizado este miércoles 2 de septiembre, las principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes y el monto acumulado volvió a crecer de cara al próximo concurso.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo concurso se realizará el domingo 6 de septiembre y tendrá en juego un pozo estimado de $12.000 millones.
En concreto, el pozo acumulado total asciende a $12.000.000.000 para el sorteo que se realizará el próximo domingo 6 de septiembre a las 21.15, en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.
Los números del sorteo
En el Tradicional Primer Sorteo salieron 00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45. El primer premio quedó vacante con un pozo de $1.491.566.025,60. Hubo 40 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $1.044.898,20 cada uno.
En La Segunda, los números fueron 02 - 03 - 10 - 22 - 24 - 44. Tampoco hubo seis aciertos y quedaron acumulados $1.851.144.498. Con cinco aciertos hubo 31 apuestas ganadoras de $1.348.255,74.
Revancha y Siempre Sale
La Revancha tuvo como números favorecidos al 02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38. El primer premio volvió a quedar vacante y acumuló $6.409.790.928 para el concurso siguiente.
En el Siempre Sale, la combinación fue 02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $12.490.945,20 cada uno sobre un pozo de $374.728.356.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 853 apuestas ganadoras, con un premio de $234.466,59 para cada una.
Cuándo es el próximo sorteo
El próximo concurso del Quini 6 será el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 21.15. Lotería de Santa Fe estimó un pozo total de $12.000 millones para esa jornada.