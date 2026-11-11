El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dispuso un aumento del 30% en las tarifas para tramitar el pasaporte argentino y estableció nuevas condiciones para acceder a la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las modificaciones incluyen una actualización del esquema de cobros, nuevos valores y un procedimiento específico para evaluar las solicitudes de exención de pago.
Aumentan el pasaporte y el DNI: cuánto costarán desde noviembre
La actualización del cuadro tarifario incluye nuevas modalidades de tramitación y establece condiciones socioeconómicas para que las personas sin recursos suficientes puedan solicitar la exención del pago.
Además, se estableció que los nuevos aranceles del pasaporte comenzarán a aplicarse a los 10 días de la publicación de la normativa, mientras que el régimen de gratuidad del DNI entrará en vigencia a los 30 días corridos.
Cuánto costará el pasaporte
A través de la Disposición 759/2026, el RENAPER estableció un nuevo esquema tarifario basado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD). El valor de cada unidad quedó fijado en $1.000 y servirá como referencia para calcular los distintos trámites.
Según el organismo, la actualización busca sostener los estándares tecnológicos, de diseño y seguridad de los documentos argentinos, además de garantizar el financiamiento de sus actividades y optimizar la utilización de los recursos.
Con el nuevo cuadro, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Pasaporte ordinario: $130.000, equivalente a 130 UAD.
- Pasaporte exprés: $260.000, correspondiente a 260 UAD.
- Pasaporte de resolución inmediata: $429.000, equivalente a 429 UAD. Está disponible únicamente en puntos habilitados.
- Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.
- Documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.
En cuanto a los errores de emisión, la normativa contempla la reimpresión sin costo cuando las fallas sean responsabilidad del organismo. Para acceder a este beneficio, el reclamo debe realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el inconveniente debe poder comprobarse mediante un cotejo documental.
Nuevos precios del DNI
Por otra parte, la Resolución 151/2026 estableció una actualización de los aranceles del Documento Nacional de Identidad, con incrementos que pueden llegar al 100%.
Los nuevos valores comenzarán a regir el 21 de noviembre y contemplan distintas modalidades de tramitación:
- DNI regular: $20.000.
- DNI exprés: $52.000.
- DNI al instante: $114.000.
- DNI para extranjeros: $40.000.
Quiénes podrán tramitar el DNI gratis
La Disposición 755/2026 aprobó un nuevo procedimiento para determinar qué personas pueden acceder a la exención del pago del DNI por falta de recursos económicos.
El mecanismo contempla dos alternativas. La primera consiste en una aprobación automática mediante el cruce de información entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Cuando la evaluación automática no habilite el beneficio, el interesado podrá presentar una solicitud voluntaria acompañada de un Certificado de Gratuidad. Este documento deberá estar firmado por licenciados en Trabajo Social o profesionales de disciplinas afines que trabajen en instituciones asistenciales, dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y contar con una antigüedad inferior a 30 días.
Las solicitudes serán analizadas individualmente por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). Si el pedido es rechazado por incumplir las condiciones socioeconómicas o presentar inconsistencias, el solicitante recibirá una notificación automática en el teléfono celular que haya informado.
La reglamentación también aclara que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza el acceso automático a la gratuidad. En esos casos, igualmente será necesario acreditar la falta de recursos económicos mediante la documentación correspondiente.
Por último, los operativos móviles de documentación que se realicen en barrios o zonas determinadas deberán justificar previamente las condiciones socioeconómicas de esos lugares para habilitar la emisión gratuita de documentos.
El nuevo régimen dejará sin efecto la antigua Resolución 548/1992 y comenzará a regir a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.