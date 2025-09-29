Carlos III se despega del caso Epstein y pide a los duques de York que se mantengan “invisibles”
Desde la muerte de la reina Isabel II, Sarah Ferguson ha vuelto a acompañar a la familia real británica en varias de sus apariciones públicas por invitación del rey. Sin embargo, desde ahora el monarca no a su hermano Andrés y su exesposa en la celebración navideña y otras reuniones importantes.
Andrés de York y Sarah Ferguson son mencionados en la causa por tráfico sexual conocida como "Caso Epstein".
El diario Times informó en su edición de este domingo que el rey Carlos III de Inglaterra ha decidido pedirle a su hermano Andrés y a Sarah Ferguson que dejen de asistir a la Navidad en Sandringham, la casa en la que la familia real tiene la tradición de celebrar esas fechas.
Andrés de York junto a Jeffrey Epstein. Archivo.
Además, el rey “ha dejado claro su deseo de que de ahora en adelante la pareja (divorciada en 1996) permanezca ‘invisible’ en las reuniones familiares”, informa el Times a partir de fuentes cercanas al monarca.
"El rey no está dispuesto a prohibirles asistan a la iglesia o a eventos familiares como un funeral. Pero esperaría que encontraran una forma más discreta de asistir. El duque de York parece disfrutar de la posibilidad de no ser discreto”, dice al Times un amigo del rey.
Una pareja incómoda: el rol de Andrés y Ferguson en los eventos reales
El año pasado, los duques de York ya celebraron la Navidad en su casa de Windsor en vez de en Sandringham, pero tanto el príncipe Andrés como su exmujer han acompañado en los últimos meses a la familia real en varias de sus apariciones públicas.
Hace solo unos días, por ejemplo, el príncipe Andrés asistió al funeral de la duquesa de Kent, una reunión familiar en la que trató sin éxito de mostrar cercanía con su sobrino, el príncipe Guillermo.
Los duques de York en el funeral de la duquesa de Kent. Reuters.
En un momento dado, se vio el duque de York que se le acercaba a comentarle algo, pero el príncipe de Gales no le prestó apenas atención y no permitió que las cámaras registraran lo que se habría interpretado como un gesto de complicidad con la que hace ya mucho tiempo que es la oveja negra de la familia real.
Sarah Ferguson y sus vínculos polémicos: el impacto en la familia real
Recientemente, también Sarah Ferguson se ha convertido en una compañía incómoda para ellos.
Después de que la semana pasada se filtrara un email en el que se refería al pederasta Jeffrey Epstein como “su amigo fiel, generoso y supremo” cuando ya se conocían sus crímenes (ella defiende que fue porque él la había amenazado), varias ONGs con las que colaboraba han cortado su relación con ella.
La decisión que coincide con la que ahora habría tomado el rey Carlos y que ha vuelto a poner en peligro su relación con la familia real. En 2023, el monarca la volvió a invitar a aparecer con ellos en la tradicional misa del día de Navidad en Sandringham, y lo mismo en otras apariciones públicas de la familia real de las que llevaba tres décadas apartada.
“Conozco al rey de toda la vida y lo adoro. Es amable y me hace reír, y me encanta que todavía me llame Fergie”, declaraba el año pasado Ferguson al Times. Y también expresó su deseo de realizar más apariciones públicas en nombre de la familia real: “Ojalá me pidieran más”. Ya lo veremos.
