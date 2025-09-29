Reino Unido

Carlos III se despega del caso Epstein y pide a los duques de York que se mantengan “invisibles”

Desde la muerte de la reina Isabel II, Sarah Ferguson ha vuelto a acompañar a la familia real británica en varias de sus apariciones públicas por invitación del rey. Sin embargo, desde ahora el monarca no a su hermano Andrés y su exesposa en la celebración navideña y otras reuniones importantes.