Rinconraptor pipoae

Descubrieron en Neuquén una nueva especie de dinosaurio carnívoro de siete metros

Los restos fueron encontrados en el área de Cerro Overo, cerca de Rincón de los Sauces. El ejemplar vivió hace unos 86 millones de años y tenía garras que podían alcanzar los 40 centímetros.