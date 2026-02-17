Testimonio

El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo detenido en El Helicoide en Venezuela

El ciudadano argentino contó su experiencia tras permanecer preso en uno de los centros de detención más cuestionados de Caracas. Describió las condiciones de encierro, los interrogatorios y el impacto personal que le dejó la experiencia.