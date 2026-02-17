El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo detenido en El Helicoide en Venezuela
El ciudadano argentino contó su experiencia tras permanecer preso en uno de los centros de detención más cuestionados de Caracas. Describió las condiciones de encierro, los interrogatorios y el impacto personal que le dejó la experiencia.
El argentino Gustavo Rivara reveló detalles de su paso por El Helicoide
El argentino Gustavo Rivara reveló detalles de su paso por El Helicoide, el edificio ubicado en Caracas que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que ha sido señalado por organismos internacionales por denuncias sobre condiciones de detención.
En un testimonio en primera persona, describió el encierro, la incertidumbre y las dificultades que atravesó mientras permaneció privado de su libertad.
El encierro y la incertidumbre
Rivara relató que su detención se produjo en un contexto de fuerte tensión política en Venezuela. Según explicó, fue trasladado a El Helicoide, una estructura emblemática de la capital venezolana que originalmente fue concebida como un centro comercial y que con el tiempo se transformó en dependencia de inteligencia.
De acuerdo con su reconstrucción, los primeros días estuvieron marcados por la incomunicación y la falta de información clara sobre su situación judicial. Señaló que compartió espacios reducidos con otros detenidos y que el paso del tiempo se volvía incierto ante la ausencia de precisiones sobre los plazos o las condiciones de su liberación.
En su relato, describió interrogatorios reiterados y un clima de tensión permanente dentro del edificio. También sostuvo que la rutina diaria estaba atravesada por estrictos controles y limitaciones. “La incertidumbre era constante”, resumió al recordar aquellos días.
Tras recuperar la libertad y regresar al país, Rivara decidió contar públicamente su experiencia. Explicó que el proceso dejó secuelas emocionales y que todavía trabaja para procesar lo vivido. “Hay situaciones que uno no olvida fácilmente”, expresó al referirse al encierro.
El caso reavivó la atención sobre El Helicoide, un lugar que ha sido mencionado en informes de organizaciones de derechos humanos por denuncias vinculadas a condiciones de detención y trato a los presos. El edificio se convirtió en símbolo de la crisis institucional venezolana en los últimos años.
Rivara destacó el acompañamiento diplomático y consular que recibió durante su detención, así como el respaldo de familiares y allegados en la Argentina. Según indicó, ese apoyo fue clave para sostenerse anímicamente mientras esperaba una resolución.
El testimonio también puso en agenda la situación de ciudadanos extranjeros detenidos en contextos políticos complejos y la importancia de la intervención de los Estados a través de sus representaciones diplomáticas.