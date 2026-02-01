Ushuaia: desprendimiento de una roca en la ruta 3 obligó a montar un operativo preventivo

El desprendimiento de una roca sobre la Ruta Nacional N°3, en Ushuaia, generó preocupación y motivó el despliegue de un operativo preventivo para garantizar la seguridad de los automovilistas.
El episodio ocurrió en un sector de alta circulación, a pocos kilómetros de la ciudad. No se registraron heridos, pero se pidió extremar la precaución al circular por la zona.
El desprendimiento de una roca sobre la Ruta Nacional N°3, en Ushuaia, generó preocupación y motivó el despliegue de un operativo preventivo para garantizar la seguridad de los automovilistas.
El incidente se produjo en un tramo cercano a la ciudad, donde el terreno montañoso y las condiciones climáticas suelen representar un riesgo para la circulación.
Tras el desprendimiento, personal de Vialidad Nacional, junto con fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, se hizo presente en el lugar para evaluar la magnitud del evento y ordenar el tránsito.
De manera preventiva, se implementaron restricciones parciales a la circulación mientras se realizaban tareas de inspección y limpieza del material caído sobre la calzada.
Las autoridades indicaron que la roca se desprendió de una ladera próxima a la ruta y quedó sobre uno de los carriles, lo que obligó a reducir la velocidad y a establecer señalización especial.
Si bien el paso no fue interrumpido por completo, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.
Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de circular con extrema precaución, especialmente en sectores de montaña y durante esta época del año, cuando las lluvias, la humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer nuevos desprendimientos.