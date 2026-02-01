#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Seguridad vial

Ushuaia: desprendimiento de una roca en la ruta 3 obligó a montar un operativo preventivo

El episodio ocurrió en un sector de alta circulación, a pocos kilómetros de la ciudad. No se registraron heridos, pero se pidió extremar la precaución al circular por la zona.

Despliegue de un operativo preventivoDespliegue de un operativo preventivo
Seguinos en
Por: 

El desprendimiento de una roca sobre la Ruta Nacional N°3, en Ushuaia, generó preocupación y motivó el despliegue de un operativo preventivo para garantizar la seguridad de los automovilistas.

El incidente se produjo en un tramo cercano a la ciudad, donde el terreno montañoso y las condiciones climáticas suelen representar un riesgo para la circulación.

Operativos y desvíos preventivos

Tras el desprendimiento, personal de Vialidad Nacional, junto con fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, se hizo presente en el lugar para evaluar la magnitud del evento y ordenar el tránsito.

De manera preventiva, se implementaron restricciones parciales a la circulación mientras se realizaban tareas de inspección y limpieza del material caído sobre la calzada.

Se implementaron restricciones parciales a la circulaciónSe implementaron restricciones parciales a la circulación

Las autoridades indicaron que la roca se desprendió de una ladera próxima a la ruta y quedó sobre uno de los carriles, lo que obligó a reducir la velocidad y a establecer señalización especial.

Si bien el paso no fue interrumpido por completo, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

Desprendimiento de una roca sobre la Ruta Nacional N°3, en UshuaiaDesprendimiento de una roca sobre la Ruta Nacional N°3, en Ushuaia

Recomendaciones

Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de circular con extrema precaución, especialmente en sectores de montaña y durante esta época del año, cuando las lluvias, la humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer nuevos desprendimientos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Tierra del Fuego
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro