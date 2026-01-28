De la guerra a la geopolítica

Explotación ilegal en el Atlántico Sur: Malvinas, en el centro de la disputa por recursos

Alejandro Videla, veterano de guerra de Malvinas y conductor del programa "Bitácora Malvinas", profundiza sobre los nuevos desafíos que enfrenta la Argentina en su lucha por la soberanía sobre las islas. Pesca ilegal, explotación petrolera y una floja diplomacia son solo algunos de los puntos abordados, a casi 44 años del 2 de abril de 1982.