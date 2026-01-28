Explotación ilegal en el Atlántico Sur: Malvinas, en el centro de la disputa por recursos
Alejandro Videla, veterano de guerra de Malvinas y conductor del programa "Bitácora Malvinas", profundiza sobre los nuevos desafíos que enfrenta la Argentina en su lucha por la soberanía sobre las islas. Pesca ilegal, explotación petrolera y una floja diplomacia son solo algunos de los puntos abordados, a casi 44 años del 2 de abril de 1982.
El Reino Unido otorga licencias a barcos de distintas naciones para desarrollar la pesca ilegal. Foto ilustrativa
Alejandro Videla, veterano de la Guerra de Malvinas y conductor del ciclo radial Bitácora Malvinas, no solo contribuye a mantener viva con sus intervenciones la memoria histórica del conflicto de 1982, sino que también dedica su vida a visibilizar los problemas actuales que afectan la soberanía argentina sobre el archipiélago austral.
En este sentido, Videla explica por qué, casi 44 años después del conflicto, las Malvinas siguen siendo un tema de gran relevancia para Argentina.
Alejandro Videla conduce todos los domingos, en Radio Ciudad, el ciclo radial “Bitácora Malvinas”. Foto: Gentileza
"Malvinas no es solo historia, ni una cuestión de lo que pasó en 1982. Es un tema de soberanía territorial, de recursos naturales y, hoy en día, de geopolítica mundial", afirmó con énfasis el excombatiente.
“Lo que sucede en el Atlántico Sur con la explotación ilegal de nuestros recursos y las tensiones internacionales que rodean la disputa, hace que Malvinas sea un asunto que sigue vigente y tiene repercusiones internacionales muy grandes”, dijo.
A lo largo de la entrevista, Videla subrayó que el reclamo argentino por Malvinas involucra no solo las islas, que ocupan unos 12 mil kilómetros cuadrados, sino también una vasta extensión marítima de 1.600.000 kilómetros cuadrados que forma parte de la zona económica exclusiva de Argentina.
"Esta zona no solo incluye las Islas Malvinas, sino también las islas Georgias y Sandwich, y un enorme espacio marítimo que está siendo saqueado", explica.
El saqueo sistemático de la pesca ilegal
Uno de los aspectos más alarmantes que Videla menciona es la pesca ilegal que se lleva a cabo en las aguas cercanas a las Islas Malvinas. Según puntualizó, el saqueo de recursos pesqueros es una constante desde 1989, cuando comenzó el intenso movimiento pesquero en la zona.
La plaza Islas Malvinas en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, a la que pertenecen las islas usurpadas.
“La pesca ilegal es un tema crucial que no se está tomando en serio en Argentina. Los barcos pesqueros, principalmente de España, China y otros países, están extrayendo nuestros recursos marinos sin ningún tipo de control de nuestra parte”, denunció el cofundador de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe.
Al respecto, destacó que, según estimaciones, cada año se extraen unas 250 mil toneladas de recursos marinos, principalmente calamares, merluza y atún.
“La Argentina no puede hacer nada, no tenemos control sobre esas aguas. Y es importante aclarar que la pesca ilegal no se limita solo a los barcos chinos, aunque es cierto que muchos se concentran en la milla 201”, cuando la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país llega a la milla 200.
"El problema es mucho más amplio, ya que el Reino Unido otorga licencias a barcos de distintas naciones para operar en la zona, y la pesca continúa sin ningún tipo de sanción", explicó con indignación. “Muchas veces, cuando se hacen los reclamos, estos países infractores alegan que son empresas privadas las que actúan y que ellos no tienen nada que ver”, acotó.
Explotación petrolera en zona argentina
Videla aseguró que la amenaza más grave que enfrenta la Argentina en la actualidad no es solo la pesca ilegal, sino la creciente explotación petrolera en las aguas que circundan las Islas Malvinas.
Empresas extranjeras planifican la extracción de petróleo a unos 200 kilómetros al norte de Malvinas. Foto ilustrativa
"Ahora, lo que venimos denunciando desde las organizaciones de Veteranos de Guerra es el inminente inicio de la explotación del yacimiento León Marino, unos 200 kilómetros al norte de las islas, que podría tener entre 550 y 900 millones de barriles, según lo estimado en exploraciones recientes. Este petróleo pertenece a la Argentina, y será extraído ilegalmente por el Reino Unido y otros países asociados", alertó.
"Es una situación alarmante, porque en este momento Argentina no tiene la capacidad para vigilar ese espacio", subrayó.
También explicó que dicho yacimiento se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Argentina.
"El Reino Unido está avanzando sobre estos recursos sin ningún tipo de respeto por nuestra soberanía. Esto no solo es una violación, sino también una pérdida de recursos estratégicos para nuestro país", señaló con preocupación, puntualizando que las compañías Rokhopper Exploration, de origen británico, y la israelí Navitas Petroleum, consiguieron financiamiento por 4 mil millones de dólares para comenzar la explotación en 2028, a razón de unos 50 mil barriles diarios.
La iniciativa generó rechazo oficial en la Argentina, donde el Gobierno y sectores de la oposición sostienen que cualquier actividad de exploración o explotación petrolera en la zona se realiza de forma unilateral e ilegítima, al no contar con consentimiento del Estado argentino por tratarse de un territorio en disputa de soberanía.
En pronunciamientos anteriores, la Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” a operaciones petroleras en el área y recordó que resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas instan a evitar actos unilaterales mientras persista la disputa.
Geopolítica mundial y diplomacia nacional
El veterano de Malvinas reflexionó sobre las inocultables tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales líderes europeos, e interrogó cómo esa situación podría influir en la Cuestión Malvinas.
“Hay medios especializados que sostienen que esas rispideces podrían favorecer los intereses argentinos en el Atlántico Sur, y que Estados Unidos, en un futuro no muy lejano, apoyaría el reclamo soberano por nuestro territorio, aunque sea a cambio de establecer una base militar para el control de la zona. Todas estas hipótesis pueden tener su fundamento, sobre todo cuando se trata de Trump, cuyos impulsos son bien conocidos, como sucedió en Venezuela con la salida de Maduro, sin olvidar las amenazas por Groenlandia”, observó.
Enseguida, hizo foco en el extremo opuesto del continente, al marcar la trascendencia geopolítica del sector antártico, que tiene a la Argentina entre sus legítimos poseedores, pero siempre bajo el acecho de potencias colonialistas.
Un informe reveló que más de 13 millones de hectáreas (casi el 5% del territorio nacional) están en manos extranjeras.
Asimismo, se refirió a la creciente extranjerización de la tierra en nuestro país, destacando que investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) revelaron que más de 13 millones de hectáreas (casi el 5% del territorio nacional) están en manos extranjeras, equivalente a la superficie de Inglaterra.
En tal sentido, especificó que un mapa interactivo detectó 36 departamentos que superan el límite del 15% de la Ley de Tierras, principalmente en zonas estratégicas con recursos hídricos, minerales y áreas de frontera.
“Esta problemática, sin dudas, tiene que ver con Malvinas, porque si no impedimos estas desmesuras en el continente, qué queda para nuestro territorio insular”, apreció con realismo el excombatiente. Y a continuación manifestó su apoyo a las protestas y el pedido de los Veteranos de Guerra de Malvinas de Tierra del Fuego respecto al reclamo que hacen a la Casa Rosada por la intervención del Puerto de Ushuaia, entrada a la Antártida y Malvinas.
Videla también criticó la falta de coherencia en la política exterior argentina en relación con Malvinas. "El reclamo por la soberanía no puede depender de un gobierno o de otro. Necesitamos una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno. Argentina no puede seguir siendo tan inconsistente", afirmó.
Además, señaló que, si bien el reclamo por la soberanía continúa siendo apoyado en Naciones Unidas, "la falta de acción real sobre el tema nos debilita. El Gobierno tiene que hacer algo más que meros comunicados, tiene que actuar con mayor firmeza", enfatizó.
En el cierre, Alejandro Videla alertó que la falta de visibilidad de estos temas en los medios masivos es un factor que juega en contra de la causa. "Si no nos unimos como país, si no defendemos nuestros recursos, en algún momento vamos a despertar y ver que ya no nos queda nada", graficó.