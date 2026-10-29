En una jornada marcada por la inestabilidad y chaparrones aislados en el sur de la provincia de Santa Fe, un sorpresivo episodio de granizo sorprendió este jueves a los vecinos de distintas zonas de Rosario, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional no había emitido alertas previas para la región.
Sin ninguna alerta meteorológica vigente, cayó granizo en Rosario de forma repentina
El fenómeno meteorológico se registró de manera localizada durante la tarde sin que existieran advertencias vigentes en el sur santafesino.
Un fenómeno repentino y disperso en la región
Pasadas las 15:20 de este jueves, un inesperado chaparrón con caída de granizo se registró de manera repentina en Rosario. El fenómeno meteorológico sorprendió a los habitantes en plena tarde, registrándose de forma muy localizada y sin que el organismo oficial hubiera anticipado la alerta correspondiente para el área urbana.
De acuerdo con los reportes previos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada presentaba condiciones de inestabilidad con probabilidad de chaparrones aislados, calculándose una baja probabilidad de precipitación que oscilaba entre el 10% y el 40%. Sin embargo, la rápida evolución de la nubosidad propició la formación de este meteoro fugaz.
El mapa de las tormentas aisladas en el centro del país
El pulso de inestabilidad que afectó a Rosario no es un caso aislado, sino que se enmarca dentro de un frente de tormentas muy dispersas que continúan formándose en diversos puntos del centro y litoral del país. Según los radares y reportes del tiempo, los sectores más propensos a este tipo de núcleos repentinos durante la jornada abarcan:
- El sur de la provincia de Buenos Aires.
- El sur de la República Oriental del Uruguay.
- El sur de la provincia de Entre Ríos.
- Zonas del norte y sur de la provincia de Córdoba.
Las autoridades meteorológicas recordaron que este tipo de fenómenos de variabilidad rápida son típicos de la transición de temporada, donde núcleos convectivos menores logran desarrollarse con velocidad y generar precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas ocasionalmente por granizo de tamaño pequeño a moderado.
Recomendaciones ante la inestabilidad climática
Ante la persistencia de cielos nublados y la posibilidad de que se repitan episodios de chaparrones aislados en la región sur santafesina, los especialistas en defensa civil aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales y circular con precaución ante posibles encharcamientos temporarios en calzadas y arterias urbanas de la Cuna de la Bandera. La inestabilidad, según anticipan los pronósticos extendidos, continuará latente en los próximos días con variaciones térmicas propias de la época.
El sorpresivo episodio de granizo registrado en Rosario ratifica la complejidad de anticipar con precisión milimétrica los microfenómenos de precipitación en jornadas de inestabilidad difusa. Si bien no se reportaron daños materiales de consideración, el evento subraya la necesidad de mantenerse alerta ante la rápida evolución de los sistemas de tormentas aisladas que cruzan el sur santafesino.