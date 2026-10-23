El fuerte temporal que azotó Ataliva durante el jueves 22 de octubre dejó importantes daños en distintos sectores de la localidad y su zona rural. Las intensas lluvias, el viento y el granizo provocaron anegamientos, ingreso de agua a viviendas, destrozos materiales y pérdidas en la producción agropecuaria.
Un temporal con granizo arrasó en Ataliva: “Parece una película de terror, no quedó una planta en pie”
El presidente comunal, José Manuel Álvarez, describió las consecuencias de la tormenta que golpeó a la localidad. Confirmó importantes pérdidas en viviendas, cultivos y establecimientos rurales, y destacó el trabajo de los equipos de emergencia y la solidaridad de los vecinos.
En diálogo con Radio Rafaela, el presidente comunal, José Manuel Álvarez, brindó detalles sobre el operativo desplegado para asistir a los damnificados y confirmó que 35 familias recibieron asistencia, mientras que una debió ser evacuada.
Una familia continúa evacuada por los daños en su vivienda
El mandatario explicó que la comuna contaba con un protocolo de emergencia previamente organizado, lo que permitió actuar rápidamente ante las situaciones más graves.
“Ya teníamos dentro de Protección Civil previsto que, de ser necesario, en el club se iba a alojar gente. Entonces, automáticamente se pudo alojar a esta familia”, señaló.
José Manuel confirmó que la familia evacuada todavía no pudo regresar a su hogar, debido a que el temporal dañó el techo de la vivienda y provocó el ingreso de agua.
Además, explicó que sus integrantes atraviesan situaciones de salud que requieren especial atención, por lo que se priorizó su traslado y contención. “Lo que queremos es que, cuando vuelvan a su casa, esté todo bien”, sostuvo.
Graves daños en el campo: cultivos destruidos y pérdidas de animales
El presidente comunal advirtió que las consecuencias del fenómeno también fueron devastadoras para el sector rural. “No solo fue el pueblo, sino toda la parte rural. Destruyó todos los cultivos, rompió los silobolsas y mató animales”, describió.
Álvarez comparó el panorama que dejó la tormenta con una escena cinematográfica por la magnitud de los destrozos. “Parece una película de terror. No quedó una planta”, manifestó.
Ante esta situación, señaló que la comuna comenzó a trabajar en la evaluación de los daños y las tareas de reconstrucción, con acompañamiento de autoridades provinciales.
El presidente comunal destacó que la respuesta ante la emergencia fue posible gracias a la organización previa de Protección Civil, el esfuerzo del personal comunal y la colaboración espontánea de los vecinos.
Según explicó, los equipos trabajaron hasta altas horas de la noche para atender las situaciones más urgentes, despejar sectores afectados y asistir a las familias.
“Hay un montón de vecinos que, por actuación propia, están limpiando desde el frente de su casa. Hay que agradecerles también a ellos y a los equipos de trabajo que estuvieron hasta última hora de la noche”, expresó.
Por último, remarcó que la prioridad continúa siendo acompañar a las familias afectadas y garantizar condiciones seguras para quienes debieron abandonar sus viviendas, mientras avanzan los trabajos de recuperación.