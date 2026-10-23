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Un temporal con granizo arrasó en Ataliva: “Parece una película de terror, no quedó una planta en pie”

El presidente comunal, José Manuel Álvarez, describió las consecuencias de la tormenta que golpeó a la localidad. Confirmó importantes pérdidas en viviendas, cultivos y establecimientos rurales, y destacó el trabajo de los equipos de emergencia y la solidaridad de los vecinos.