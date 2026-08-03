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Florencia, bajo el agua: el intendente pidió a los vecinos no salir de sus casas por las intensas lluvias

Un intenso temporal afectó a Florencia, en el norte de Santa Fe. Cayeron más de 100 milímetros de lluvia en dos horas y el intendente pidió a los vecinos permanecer en sus hogares.

Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.
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Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas y generaron complicaciones en la ciudad del norte santafesino. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones mientras monitorean la situación.

La ciudad de Florencia, en el norte de la provincia de Santa Fe, atraviesa una compleja situación como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante las últimas horas. Ante el fuerte temporal, el intendente local pidió a la población que permanezca en sus hogares y evite circular por la vía pública.

Complicaciones en la localidad

Según informó el propio jefe comunal a través de sus redes sociales, en la ciudad se registraron más de 100 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas, un volumen de agua que provocó anegamientos y complicaciones en distintos sectores.

Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.

Frente a este escenario, las autoridades municipales recomendaron no salir de las viviendas salvo que sea estrictamente necesario, con el objetivo de evitar accidentes y facilitar el trabajo de los equipos que monitorean la evolución del temporal.

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Las precipitaciones de gran intensidad afectaron rápidamente el escurrimiento del agua, por lo que se solicitó a los vecinos mantenerse informados únicamente por los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en apenas dos horas en Florencia.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas evacuadas o daños de consideración, aunque el municipio continúa siguiendo de cerca la situación debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

Recomendaciones para los vecinos

Ante eventos de estas características, se aconseja:

  • Evitar transitar por calles anegadas.
  • No intentar cruzar sectores con acumulación de agua.
  • Permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones.
  • Seguir las comunicaciones oficiales del municipio y de Protección Civil.

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