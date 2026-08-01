Mejora el tiempo para el resto del fin de semana

La tormenta dejó hasta 41 milímetros de lluvia en Santa Fe y escasos inconvenientes

Las ráfagas de viento alcanzaron los 48,9 km/h y una intensidad máxima de 60 mm/h. Pese a la magnitud del fenómeno, el municipio reportó apenas 17 reclamos, principalmente vinculados a la limpieza del sistema de desagües. El SMN anticipa estabilidad hacia la tarde de este sábado.