La tormenta que atravesó la ciudad de Santa Fe durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejó registros de lluvia de hasta 41,25 milímetros y ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora, aunque sin provocar mayores complicaciones. De acuerdo con el informe de la Municipalidad, la mayor parte de los reclamos recibidos estuvieron vinculados al mantenimiento del sistema de drenaje urbano y hasta entrada la mañana de este sábado solo se había reportado la caída de un árbol, una columna y un cable, según fuentes oficiales.
La tormenta dejó hasta 41 milímetros de lluvia en Santa Fe y escasos inconvenientes
Las ráfagas de viento alcanzaron los 48,9 km/h y una intensidad máxima de 60 mm/h. Pese a la magnitud del fenómeno, el municipio reportó apenas 17 reclamos, principalmente vinculados a la limpieza del sistema de desagües. El SMN anticipa estabilidad hacia la tarde de este sábado.
El mayor acumulado de precipitaciones se registró en la estación del CIC Facundo Zuviría, con 41,25 milímetros, seguida por la estación DOAE (COBEM), con 27 milímetros. En Alto Verde se midieron 23,50 milímetros, en Los Polígonos 21 milímetros y en el Centro 12,75 milímetros.
Durante el momento de mayor intensidad del fenómeno, a las 2:05 de la madrugada, el pluviómetro del CIC Facundo Zuviría registró una tasa de precipitación de 60 milímetros por hora, mientras que la ráfaga de viento más fuerte alcanzó los 48,9 km/h, proveniente del oeste-suroeste, en la estación de Alto Verde.
Hasta las 7:20 de este sábado, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) había recibido 17 reclamos, una cifra reducida para un evento de estas características. Nueve correspondieron a solicitudes de limpieza de bocas de tormenta, tres a minibasurales, dos a microbasurales de pequeña escala y se registró además un reclamo por un cable caído, otro por una columna con riesgo de caída y uno por un árbol caído.
Desde el municipio indicaron que durante la mañana persistía abundante nubosidad baja, con posibilidad de lloviznas y lluvias débiles, aunque se esperaba una mejora gradual de las condiciones hacia el mediodía.
Cómo seguirá el tiempo
Tras el paso del frente de tormenta, el panorama meteorológico tenderá a estabilizarse. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde de este sábado las precipitaciones perderán intensidad y comenzarán a abrirse claros, con un descenso de la nubosidad y temperaturas frescas.
Para el domingo se espera una jornada de tiempo estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidades significativas de lluvias y con temperaturas invernales durante la mañana que irán en ascenso hacia la tarde. Estas condiciones permitirán un cierre de fin de semana más favorable para las actividades al aire libre, luego de la inestabilidad registrada durante las últimas horas.