Navidad: Rosario profundizó controles y trazó un balance positivo

La Municipalidad de Rosario ofreció un balance positivo de lo acontecido en Nochebuena y Navidad. Hubo varios puntos de encuentro fiscalizados por la presencia de inspectores, así como distintas celebraciones masivas habilitadas que también fueron supervisadas por el Estado local.
Sólo se registraron 5 casos de vehículos remitidos al corralón por alcoholemia positiva y 5 heridos leves por pirotecnia. En la ocasión, los agentes de Control trabajaron de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Balance positivo
El titular de la Secretaría de Control y Convivencia, Diego Herrera, remarcó: "Como viene sucediendo en el último tiempo, hicimos operativos con controles fijos y móviles en distintos puntos de la ciudad, y todo monitoreado desde el Cior. Y la verdad que el balance es muy positivo".
“Además de la fiscalización del tránsito y alcoholemia, otra de las acciones fue el control de las posibles convocatorias espontáneas. Recorrimos e inspeccionamos distintos espacios públicos en donde habitualmente se juntaban jóvenes a festejar. Y no tuvimos grandes inconvenientes. Parte de eso se debió al buen funcionamiento que tuvieron los grandes festejos habilitados”, añadió el funcionario.
En ese sentido, vale destacar que se desarrollaron eventos autorizados en el Autódromo (con unas 12.000 personas), el Hipódromo, el Club Provincial y la Playa de la Música.
En tanto, se logró disuadir, junto a la Policía, una fiesta autoconvocada en la zona de Mitre y Garibaldi con unos 50 jóvenes en la vía pública. Fue el único caso en que hubo que intervenir y la disuasión se desarrolló sin grandes inconvenientes.
Actuaciones
En tanto, los agentes municipales montaron durante toda la noche y la madrugada distintos controles vehiculares, y sólo 5 automóviles fueron enviados al corralón por positivo de alcoholemia. No se registraron situaciones positivas de narcolemia.
También hubo presencia preventiva en distintos espacios públicos de la ciudad como plaza Buratovich, la costa central (Río Mío), La Florida, Parque Field y Cuatro Plazas, entre otras. Además se patrullaron otros sectores de posibles convocatorias de jóvenes, pero los resultados fueron negativos.
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que hubo sólo 5 heridos leves por uso de pirotecnia.