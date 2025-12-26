Ante temperaturas extremas, la ciudad de Rosario refuerza la red de refugios climáticos
En el marco del Plan Local de Acción Climática, Rosario relanza por tercer año consecutivo su Red de Refugios Climáticos, una estrategia de adaptación que busca proteger a la población más vulnerable frente al aumento de las temperaturas extremas.
La Municipalidad de Rosario presentó la temporada 2025/2026 de la Red de Refugios climáticos, espacios ubicados en dependencias públicas y zonas verdes que tendrán como objetivo brindar cobijo temporal, de manera gratuita, a personas ante olas de calor y otros eventos extremos.
La presentación se llevó a cabo en el Museo Estévez y contó con la presencia del secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, quien destacó que la iniciativa forma parte del Plan Local de Acción Climática, se lleva adelante por tercer año consecutivo y funcionará durante la temporada de verano 2025/2026, con posibilidad de extenderse, en caso que ser necesario.
Plan Local
En el marco del lanzamiento, Marelli explicó a la prensa que el refugio climático. “Se trata de un lugar para beber agua potable, con temperaturas más bajas, que pueden ser naturales o con aire acondicionado, donde te podés sentar para recuperarte si sentís que el calor te está afectando el cuerpo”, detalló.
“Tenemos que entender que cuando hablamos de olas de calor, hablamos de cerca de tres días o más con temperaturas por encima de lo que estamos acostumbrados. En Rosario hablamos de una ola de calor cuando hablamos de temperaturas máximas superiores a los 32 grados de forma sostenida".
"Esto afecta como mínimo al 35% de las personas, especialmente a los niños y a los adultos mayores, además de las personas que tienen alguna enfermedad preexistente, para eso tenemos que cuidarnos”, advirtió el secretario.
Marelli remarcó: “Principalmente hay que evitar exponerse de 10 a 16 al sol y a grandes esfuerzos, pero si no lo podés evitar porque estás trabajando y estás circulando, nosotros ponemos una red a disposición, que son espacios públicos, algunos al aire libre, otros en ámbitos cerrados, y también algunos espacios privados que estamos invitando a que se sumen”.
Cerca de 100 espacios
Y luego afirmó: “En total son casi 100 espacios que tenemos en nuestra ciudad para que puedas ingresar, recuperarte y después seguir. Obviamente, en caso de emergencia, hay que llamar al 107 porque es una situación de mayor relevancia”.
Por su parte, la directora General de Acción Climática y Calidad Ambiental, Andrea Paoloni, informó que “los últimos 10 años fueron los más cálidos de la historia registrados por la Organización Meteorológica Mundial y el 2024 fue el año más cálido de la historia”.
Asimismo, señaló que “en Rosario el impacto de esto tiene que ver con olas de calor y con tormentas más intensas y más fuertes”. En ese sentido, se refirió al fenómeno 'La Niña' y señaló: “Puede producir sequías, bajantes del río Paraná y distintas afectaciones a los ecosistemas y a la salud de las personas. Como decíamos antes, se incrementaron las olas de calor”.
En cuanto a la necesidad de los refugios, la funcionaria indicó que están disponibles “no solo durante olas de calor, también pueden ser picos de altas temperaturas en un día", y amplió: “Queremos reforzar en la población que hay que empezar a tomar nuevos hábitos, no exponerse, sobre todo los adultos mayores y las infancias que son más vulnerables al calor”.
Finalmente, consideró: “Los refugios son una medida de adaptación en el marco de nuestro plan de acción climática que entre otras medidas de adaptación trata de resguardar a las personas, a las infraestructuras y a los ecosistemas de la ciudad”.
Red de refugios
Cada refugio climático cuenta con: acceso a agua potable mediante dispenser o jarra con agua, un espacio fresco y confortable con menos temperatura que en el exterior, ya sea mediante aire acondicionado o por ventilación natural, y 3 o 4 sillas y/o asientos u otro equipamiento donde reposar.
El lugar está identificado con cartelería específica y cuenta con información sobre la crisis climática.
Este tipo de refugios, algunos en espacios cerrados con temperaturas más confortables que el exterior, o en sitios abiertos (parques y plazas) que cuenten con sombra, se vienen implementando en distintas ciudades de todo el mundo. Cabe remarcar que Rosario es la segunda ciudad del país en contar con una red.
La otra es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).