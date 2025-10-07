Comienza el debate

Autonomía plena de Rosario: qué cambia tras la reforma constitucional en Santa Fe

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución provincial, la Cuna de la Bandera obtiene por primera vez autonomía municipal plena. Podrá redactar su propia carta orgánica, definir tributos, planificar el suelo urbano y gestionar servicios sin depender de autorizaciones provinciales. El proceso comenzará con la convocatoria a convencionales y abre la discusión sobre el perfil de ciudad que los rosarinos quieren construir.