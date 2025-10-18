La policía patrulla en Rosario con armas de balas de gas pimienta y polímero

La policía de la provincia de Santa Fe ya patrulla en Rosario con armas Byrna, las cuáles disparan balas de gas pimienta y polímero.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe suma operativos con armas Byrna.
Parte del operativo de este sábado en la ciudad del sur santafesino con el objetivo de frenar el delito en las calles fue filmado y compartido en redes sociales.
Se trata de dispositivos no letales impulsados por CO₂ que disparan proyectiles de polímero o gas pimienta a una distancia de hasta 20 metros.
Habitualmente, son utilizadas por fuerzas policiales como una herramienta adicional para la defensa y el control de situaciones, sin reemplazar el arma de fuego reglamentaria. También son una opción de defensa personal para civiles, ya que en muchos lugares no requieren permisos de armas de fuego.
Se diferencian de las pistolas Taser, que se basan en un sistema de electroshock a corta distancia.
En lo que respecta al alcance ,poseen uno de hasta 20 metros, un rango más amplio que las Taser.
