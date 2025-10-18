#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Video

La policía patrulla en Rosario con armas de balas de gas pimienta y polímero

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe suma operativos con armas Byrna.

Los policías patrullan con las nuevas armas.
 18:58
Por: 

La policía de la provincia de Santa Fe ya patrulla en Rosario con armas Byrna, las cuáles disparan balas de gas pimienta y polímero.

Mirá tambiénDispararon contra una embarcación policial en Entre Ríos: buscan identificar a los autores

Parte del operativo de este sábado en la ciudad del sur santafesino con el objetivo de frenar el delito en las calles fue filmado y compartido en redes sociales.

Se trata de dispositivos no letales impulsados por CO₂ que disparan proyectiles de polímero o gas pimienta a una distancia de hasta 20 metros.

Habitualmente, son utilizadas por fuerzas policiales como una herramienta adicional para la defensa y el control de situaciones, sin reemplazar el arma de fuego reglamentaria. También son una opción de defensa personal para civiles, ya que en muchos lugares no requieren permisos de armas de fuego.

Mirá tambiénRosario: atacaron a balazos el hospital de emergencias Clemente Álvarez
Un ejemplo de arma Byrna.Un ejemplo de arma Byrna.

Se diferencian de las pistolas Taser, que se basan en un sistema de electroshock a corta distancia.

En lo que respecta al alcance ,poseen uno de hasta 20 metros, un rango más amplio que las Taser.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Videos
Rosario
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro