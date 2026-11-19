En los últimos días Rosario actualizó las normas que regulan el consumo y la comercialización de productos de tabaco y nicotina. Ahora queda prohibido en espacios cerrados y también la venta de vapeadores a personas menores de 18 años que puede significar una sanción de entre unos 150 y 900 mil pesos en una primera infracción, además de la posibilidad de clausurar el establecimiento.
Rosario amplía la prohibición de fumar y vapear en espacios cerrados y fija multas por vender a menores
La normativa alcanza a cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado, además de los cigarrillos tradicionales. Las multas pueden llegar a unos $4,5 millones en casos de reincidencia y también contemplan clausuras.
Las normativas antitabaco y vapeo fueron avanzando entre julio y octubre para modificar la ordenanza que desde 2006 establece límites en el consumo en la ciudad. Incluido el transporte público, taxis y remises. Entre los proyectos estuvo el de la concejala Carolina Labayru, que al igual que otros integrantes del Concejo respondieron a un contexto de preocupación por el aumento y la expansión del vapeo entre adolescentes y jóvenes de la ciudad.
Hoy la prohibición rige en todos los espacios cerrados de uso comercial, industrial, de servicios e institucional. Comprende tanto el acto de fumar como el de mantener encendidos cigarrillos, productos de tabaco o nicotina, cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos de tabaco calentado.
Los establecimientos alcanzados deben colocar carteles visibles que informen sobre la prohibición. También se restringe la exhibición de elementos que promuevan el consumo de esos productos. La ordenanza prohíbe, además, ofrecer, vender o distribuir gratuitamente cigarrillos, productos de tabaco y nicotina, vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus líquidos o cartuchos recargables a menores de 18 años.
La normativa también alcanza a las máquinas expendedoras automáticas y prohíbe la publicidad y el patrocinio de los productos comprendidos.
Cuánto cuestan las multas por fumar, vapear o vender
A partir de las ordenanzas de este año la actualización del Código de Convivencia Ciudadana diferencia las infracciones según quién incumpla la norma y qué conducta se haya cometido. Para quienes fumen o utilicen vapeadores en espacios cerrados donde está prohibido, el artículo 219 establece multas de entre 25 y 1.200 Unidades Fijas (UF), equivalentes a unos 50 mil y 2,8 millones de pesos. También contempla la posibilidad de realizar tareas educativas o de concientización por un máximo de 14 horas.
En el caso de los establecimientos que permitan fumar o vapear, el artículo 220 fija multas de entre 50 y 500 mil pesos para la primera infracción. En la primera reincidencia, el monto sube a entre 150 y 900 mil pesos. Para una segunda reincidencia, la sanción va de unos 350 a 4,5 millones de pesos y puede sumarse una clausura de entre 10 y 15 días. Ante una tercera reincidencia o las siguientes, además de la multa, puede revocarse la habilitación comercial.
También se actualizó el código para incluir sanciones a quienes vendan cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, vapeadores, vaporizadores personales y cualquier dispositivo destinado a inhalar vapores o aerosoles, con o sin nicotina. Para la primera infracción, establece multas de entre unos 150 y 900 mil pesos y/o clausura del establecimiento de 10 a 20 días. En la primera reincidencia, la multa pasa a ser de entre 350 y 4,5 millones de pesos, con clausura de 20 a 30 días. En una segunda reincidencia, además de esas sanciones, puede disponerse la caducidad de la habilitación comercial. Además, existen sanciones por no señalizar la prohibición de fumar, vapear o indicar que está prohibida la venta de esos productos a personas menores de 18 años. Esas multas van desde 50 hasta 500 mil pesos y/o clausura de hasta 30 días.
También incorporó sanciones específicas por la tenencia de máquinas expendedoras automáticas de cigarrillos, tabaco, vapeadores y otros dispositivos alcanzados por la normativa. En esos casos, se prevén multas de entre 150 y 900 mil pesos, la clausura de hasta 30 días y el retiro de las máquinas.
Cómo funciona el programa municipal para dejar de fumar
La Municipalidad de Rosario cuenta con un Plan de Prevención del Tabaquismo desde junio de 2004. Sus ejes de trabajo son la protección de los ambientes libres de humo, la prevención del consumo y el acompañamiento a quienes quieren dejar de fumar.
A lo largo de sus primeros 20 años, el programa organizó 65 cursos de cesación tabáquica en los distintos distritos de la ciudad, con unos 3.000 participantes. Según los datos municipales, el 48% de quienes cumplieron al menos el 75% de la asistencia dejó de fumar al finalizar el tratamiento.
La propuesta contempla espacios grupales e individuales coordinados por equipos interdisciplinarios. Los cursos incluyen charlas, actividad física, materiales de apoyo y seguimiento semanal. Además, quienes completan el proceso reciben entrevistas de seguimiento al mes, a los tres y seis meses, y al año.
Para sumarse, las personas interesadas pueden escribir a [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp al 341 521-7734. Luego se realiza una entrevista inicial y se ofrece la posibilidad de participar de un curso y recibir acompañamiento durante el proceso.
El programa también incorporó en sus acciones de prevención la problemática del uso de vapeadores y otros productos emergentes con nicotina.