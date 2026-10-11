Desafío y prevención

Tabaquismo en adolescentes: qué riesgos tienen los vapeadores y las nuevas formas de consumir nicotina

Aunque el consumo de cigarrillos tradicionales disminuyó en las últimas décadas, los vapeadores y las bolsas de nicotina plantean nuevos desafíos para la prevención. Especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA advierten sobre sus efectos en la salud y destacan la importancia del diálogo entre las familias y las escuelas.