Nuevas restricciones

Preocupación por el consumo adolescente: impulsan una ley antivapeo en Rosario

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal propone extender la prohibición de fumar en espacios cerrados a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. La iniciativa surge en medio de la creciente preocupación por el aumento de su consumo entre adolescentes y contempla restricciones a la venta, la publicidad y el patrocinio, además de fuertes sanciones para infractores y comercios.