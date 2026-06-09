La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, habló en Rafaela sobre los preparativos de la provincia para recibir los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el avance de las obras de infraestructura deportiva y las políticas de seguridad que se vienen implementando en el territorio.
Coudannes en Rafaela: "Hay que estar detrás del delito permanentemente, no nos podemos relajar"
La vocera del Gobierno provincial destacó el avance de las obras para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la ampliación del sistema 911, el trabajo en seguridad y las políticas de abordaje en salud mental dentro de las comunidades educativas .
En diálogo con la prensa, la funcionaria remarcó que los Juegos ODESUR ya comenzaron a tomar forma concreta a partir del avance de la obra pública, tanto en infraestructura deportiva como en los espacios destinados a recibir a atletas y delegaciones.
“Ya están aterrizando, porque la obra pública que se necesita, tanto para infraestructura deportiva como para las villas olímpicas, donde van a estar los deportistas y acompañantes, nos parece muy importante”, expresó.
Coudannes sostuvo que estas inversiones forman parte de un legado que el gobernador Maximiliano Pullaro busca dejar a la provincia. “Es un legado que el gobernador Pullaro le va a dejar a los santafesinos, y ya es un hecho, porque las obras se ven y avanzan”, afirmó.
El velódromo de Rafaela supera el 81% de ejecución
Uno de los puntos centrales mencionados por la vocera fue el avance del velódromo de Rafaela, una de las obras más importantes vinculadas a los Juegos Suramericanos.
“Acá el velódromo ya tiene más del 81% de ejecución de obra”, precisó.
Coudannes destacó la importancia de esta infraestructura, no solo para Rafaela sino para todo el sistema deportivo provincial. Según señaló, se trata de una obra de características poco frecuentes a nivel internacional.
“Es una obra muy importante porque son muy pocos los velódromos que hay en el mundo. Se construyen dos o tres por año. San Juan es la otra provincia que tiene un velódromo cubierto, y Santa Fe se suma con estas características”, explicó.
Además, remarcó que será un estadio moderno, adaptado a las exigencias actuales del deporte de alto rendimiento. “Es un estadio muy moderno, muy aggiornado y adaptado para los tiempos que corren”, agregó.
Más de 5.000 atletas y 43 deportes
La vocera provincial recordó que los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
“Son más de 5.000 atletas y 43 deportes. También nos parece muy importante todo el impacto económico que esto va a traer en términos de gastronomía, hotelería y recreación”, señaló.
En ese sentido, aseguró que durante esos días habrá un movimiento importante de personas en las tres ciudades sede, lo que generará beneficios para distintos sectores de la economía.
“Del 12 al 26 de septiembre son varios días donde va a haber un flujo de gente muy importante en Rosario, Santa Fe y Rafaela”, indicó.
Para Coudannes, el evento permitirá mostrar a Santa Fe desde una nueva dimensión. “Nos posiciona como provincia, como capital del deporte en la Argentina”, afirmó.
Seguridad: recompensas, detenciones y monitoreo permanente
Consultada sobre la situación en materia de seguridad, Coudannes destacó la política de recompensas vinculada a la lista de los más buscados, a la que consideró una herramienta clave para obtener información y avanzar en investigaciones.
“La lista de los más buscados tiene como herramienta la política de recompensas, que nos parece fundamental”, expresó.
La funcionaria señaló que esa estrategia busca incentivar el aporte de datos que luego permitan concretar allanamientos y detenciones.
“El vecino que los ve va a trasladar la información, el amigo que se dice amigo va a trasladar la información, porque la política de recompensa incentiva obtener información para lo investigativo”, sostuvo.
También se refirió a la captura de personas con pedido de detención vinculadas a organizaciones criminales. En ese marco, mencionó el caso de “Plin” Acosta, quien tenía pedido de captura por asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.
“Para nosotros es muy importante, porque son las organizaciones que derramaron sangre en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y las vamos cercando”, remarcó.
Obra carcelaria y reducción de homicidios
Coudannes vinculó la política de seguridad con la inversión en infraestructura carcelaria, a la que definió como una obra pública inédita.
“Hay una obra pública desde lo carcelario inédita, con más de 7.000 lugares en las cárceles en estos años de gestión, en relación a 4.000 lugares que se habían realizado en los 40 años anteriores”, afirmó.
La vocera aseguró que existe una decisión política, planificación e inversión, aunque advirtió que el monitoreo debe ser permanente.
“Hay que estar atrás del delito permanentemente y eso no nos puede relajar. Por más que vayamos avanzando y que haya una reducción histórica de los homicidios en la provincia de Santa Fe, no nos podemos relajar”, sostuvo.
En esa línea, indicó que el Gobierno provincial analiza de manera constante los indicadores, los resultados de la operatividad policial y las acciones en calle.
Rafaela: más de 25.000 identificaciones y 120 allanamientos por narcomenudeo
Sobre la realidad de Rafaela, Coudannes afirmó que el Ministerio de Seguridad entiende la preocupaciómin seguridan de los vecinos y trabaja con presencia territorial, monitoreo y evaluación permanente.
“Desde el inicio de la gestión acompañamos a los territorios y a las localidades. Hemos estado acá acompañando a la Unidad Regional constantemente”, señaló.
La funcionaria explicó que semanalmente se evalúan distintos indicadores, como el tiempo de respuesta del 911, las identificaciones, los controles vehiculares y las detenciones.
“Semanalmente estamos viendo el tiempo de respuesta al 911, desde que se llama hasta que llega el móvil policial. En Rafaela ya llevamos más de 25.000 identificaciones en lo que va del año y más de 5.000 a vehículos”, detalló.
También destacó el trabajo articulado entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional para avanzar en investigaciones focalizadas.
“Estas reuniones nos habilitan a tomar decisiones y directivas muy puntuales y focalizadas, porque es puntual y focalizado en un territorio”, explicó.
En relación al narcomenudeo, precisó que en el departamento Castellanos se realizaron más de 120 allanamientos en dos años.
“Tuvimos más de 120 allanamientos vinculados a narcomenudeo, más de 90 detenidos, secuestros de armas de fuego y estupefacientes”, enumeró.
Además, mencionó el refuerzo de las PAT en sectores como 2 de Abril, Zazpe y Amancay, tanto para patrullaje preventivo como para acompañar el avance investigativo.
El 911 llega al 89,7% de los santafesinos
Coudannes también destacó la ampliación del sistema de emergencias 911 en la provincia. Según indicó, actualmente alcanza al 89,7% de los habitantes de Santa Fe.
“Sumamos ocho departamentos que no tenían 911 y más de 110 localidades a las que no les llegaba el servicio”, señaló.
La vocera explicó que se realizó una inversión importante en antenas y remarcó que el objetivo del gobernador Pullaro es que el 911 se convierta en el corazón del sistema de seguridad provincial.
También valoró la posibilidad de realizar denuncias penales a través del 911, sin necesidad de trasladarse a una comisaría o centro de denuncia.
“Con un llamado al 911, el operador deriva a un operador del centro de denuncia, que recibe la denuncia, y es válida como si se hiciera en un centro presencial o en una comisaría”, explicó.
Según detalló, en Castellanos se registraron más de 100 denuncias y 35 orientaciones en 2025, mientras que en 2026 ya se superaron las 110 denuncias y 87 orientaciones, con un total de 353 intervenciones.
“Es muy importante que sigamos divulgando y motorizando que la gente utilice este servicio”, pidió.
Alcaidía de Rafaela: el proyecto sigue en agenda
La vocera también fue consultada por la alcaidía prevista para Rafaela. Explicó que la provincia trabaja en tres proyectos similares, ubicados en Melincué, Reconquista y Rafaela.
“El proyecto de Rafaela está avanzado. Se está trabajando en la contratación de profesionales para el informe de impacto ambiental, y a partir de eso continuar con el camino que esta obra requiere”, indicó.
Coudannes remarcó que el objetivo de la provincia es que los detenidos estén en cárceles y no en comisarías, para descomprimir las dependencias policiales y permitir que la fuerza se concentre en su tarea operativa.
“Para nosotros es un eje fundamental. Tenemos mucha más operatividad en calle que la gestión anterior, y eso hace que crezcan las detenciones. Queremos tener las cárceles, porque es donde tienen que estar los presos, no en las comisarías”, afirmó.
Escuelas, salud mental y nuevos dispositivos de abordaje
En otro tramo de la entrevista, Coudannes se refirió al abordaje de situaciones de violencia, amenazas y salud mental en las escuelas. Aseguró que las amenazas son hoy “casi nulas” y que, cuando se activa el protocolo, el 911 responde rápidamente.
“El 911 llega entre cinco y seis minutos ante estas situaciones, muy rápido”, afirmó.
La funcionaria destacó el trabajo de los docentes y el acompañamiento del Ministerio de Educación, especialmente luego de lo ocurrido en San Cristóbal, un hecho que, según señaló, “marcó un antes y un después” en las comunidades educativas.
En ese marco, mencionó el dispositivo “Hablar hasta entendernos”, impulsado por el Ministerio de Educación, que reúne a supervisores, directivos y comunidades educativas para generar herramientas de prevención y contención.
“Es un dispositivo que junta supervisores, directivos y comunidad educativa para generar herramientas que permitan sobrellevar situaciones que han sucedido y prevenir otras”, explicó.
También señaló que se trabaja en la conformación de un equipo de intervención para situaciones excepcionales, con participación de Salud Mental del Ministerio de Salud y Educación.
“Hay un equipo que está atrás para esas situaciones excepcionales, esas a las que llegamos y no sabemos cómo arrancar”, dijo.
“Cuando hablamos de salud mental, hacemos salud mental”
Coudannes remarcó que la salud mental debe ser abordada de manera transversal y comunitaria, con herramientas para todos los actores: familias, escuelas, comunicadores y equipos territoriales.
“Cuando hablamos de salud mental, hacemos salud mental”, expresó, retomando una definición de uno de los secretarios del área.
La vocera indicó que el Ministerio de Salud cuenta con una guía específica para el abordaje de tentativas y autolesiones, trabajada junto a la OPS, y que esas herramientas también deben llegar a las comunidades educativas.
“Hay un firme compromiso de que la salud mental pueda derramar en otras áreas y en las comunidades educativas en su conjunto”, sostuvo.
Finalmente, destacó el rol de la escuela como espacio comunitario clave para la prevención y la contención.
“Las escuelas son una usina y un lugar muy importante para trabajarlo desde ahí”, concluyó.