Seguridad

Coudannes en Rafaela: "Hay que estar detrás del delito permanentemente, no nos podemos relajar"

La vocera del Gobierno provincial destacó el avance de las obras para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la ampliación del sistema 911, el trabajo en seguridad y las políticas de abordaje en salud mental dentro de las comunidades educativas .