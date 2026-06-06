En Granadero Baigorria

De una casa del delito a un hogar para personas usuarias de Salud Mental: cómo funcionan las casas asistidas que reemplazan al manicomio

La provincia inauguró un hostal en una vivienda vinculada a una causa penal, donde ahora vivirán diez personas externadas del Hospital Agudo Ávila. Existen 24 dispositivos de este tipo en Santa Fe, una estrategia para sustituir las internaciones prolongadas por proyectos de vida en comunidad.