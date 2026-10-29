Salud pública

Cigarrillos electrónicos: una encuesta oficial detectó que el 76% de las respuestas eran de bots

Una investigación publicada en el British Medical Journal analizó una consulta pública realizada en el Reino Unido sobre las restricciones a los vapeadores descartables. De casi 119.000 respuestas, más de 90.000 fueron consideradas fraudulentas. Al excluirlas, cambió la tendencia de la opinión relevada.