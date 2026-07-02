Se llevó a cabo este miércoles 1 de julio de 2026, en horas de la noche, el cambio formal de autoridades del Rotary Club Santa Fe.
Rotary Club Santa Fe: nueva presidencia y compromiso con la educación
Se trata del tradicional proceso de renovación estructural de esta institución de larga trayectoria de servicio en la comunidad santafesina, próxima a cumplir 100 años de su fundación.
La ceremonia contó con una importante concurrencia de socios e invitados especiales, entre los que se destacaron el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, y representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe.
También estuvieron en la misma las correspondientes autoridades santafesinas y de ambos clubes de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
En la oportunidad, el presidente saliente Dr Jorge Mollerach, entregó las insignias tradicionales al nuevo presidente, José Bastias, quien asume las nuevas funciones “comprometiendo todos los esfuerzos de la institución en consolidar la educación en todos los estratos sociales y en las más diversas edades en la ciudad de Santa Fe y difundir las más variadas expresiones del arte,como manifestación humana que eleva el espíritu y consolida la vida de las comunidades”.
El nuevo presidente inició sus flamantes funciones incorporando un nuevo socio a la entidad y brindando detalles de las que serán las primeras actividades del club de servicio que conduce.