Cuáles son los sabores más exóticos que protagonizan el Mundial de Alfajores
Más de 120 productores de Argentina y otros países competirán del 15 al 17 de agosto en Costa Salguero, con propuestas que van desde el pistacho y el chocolate blanco hasta combinaciones exóticas que buscan sorprender al jurado.
La competencia se desarrollará del viernes 15 al domingo 17 de agosto, entre las 12:00 y las 20:00, en el Pabellón 6 de Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participan más de 120 productores de Argentina, Uruguay, Perú, España, Paraguay, EE. UU. y otros países invitados.
Las miradas se concentran en las creaciones artesanales e innovadoras: los sabores de pistacho, chocolate blanco y distintas combinaciones exóticas sobresalen este año.
La edición anterior tuvo como campeón al alfajor de Señor Alfajor (Monte Grande), distinguido por su cobertura de chocolate negro 70 %, frambuesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.
Criterios de evaluación y categorías
Un jurado especializado realiza catas a ciegas, puntuando más de 35 atributos sensoriales. Se entregan medallas de oro, plata y bronce en diversas categorías que incluyen: mejor cobertura de chocolate blanco, mejor relleno de dulce de leche, mejor alfajor exótico, mejor alfajor estilo marplatense, mejor alfajor de autor, packaging y más.
Actividades para el público
El evento ofrece una experiencia completa: degustaciones abiertas, catas guiadas, masterclasses, charlas con productores, música en vivo, entretenimiento para niños y venta directa de productos. También habrá un Foro Internacional del Alfajor con charlas técnicas sobre producción, distribución e innovación tecnológica.
Desde su origen en 2022, el campeonato ha inspirado ferias internacionales como la Feria Internacional del Alfajor (Uruguay) y recorre el país con la Feria Argentina del Alfajor. Actualmente, se reconocen en Argentina unos 40 tipos de alfajores (marplatenses, santafesinos, cordobeses), con diversidad de masas, rellenos y coberturas.
La cuarta edición del Mundial del Alfajor reafirma su excelencia gastronómica al destacar lo artesanal y original: pistacho, chocolate blanco y sabores exóticos irrumpen con fuerza. No es solo una competencia: es la celebración del ingenio y la diversidad en un dulce símbolo de identidad.
Un mercado en expansión
El Mundial del Alfajor no solo es una competencia de sabores, sino también una vidriera comercial. En la edición 2024, más de 60 000 visitantes pasaron por el predio, generando oportunidades de exportación y acuerdos comerciales que trascendieron las fronteras.
Para muchos productores, participar significa abrir la puerta a nuevos mercados y posicionar su marca en un segmento gourmet cada vez más demandado.
El público, jurado indirecto
Aunque la evaluación oficial está en manos de un jurado especializado, el evento permite al público degustar, opinar y hasta votar por sus favoritos en una categoría especial.
Esa interacción genera una conexión directa entre productores y consumidores, y en más de una ocasión, la preferencia del público coincidió con la elección del jurado, marcando tendencias que luego se trasladan a las góndolas.
