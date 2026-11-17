En el marco de los Premios El Brigadier 2026, El Litoral acompaña a repasar los comienzos y las trayectorias de aquellas empresas e instituciones que forman parte de la historia de Santa Fe. En ese recorrido, el Sanatorio Santa Fe ocupa un lugar destacado: nació en 1926 por iniciativa de un grupo de profesionales que buscaba ofrecer prestaciones de salud de calidad y, un siglo después, mantiene como pilares el espíritu de servicio y la cercanía con las personas.
Sanatorio Santa Fe: 100 años de historia, evolución médica y un compromiso que permanece intacto
Un recorrido por los orígenes de una institución emblemática, los desafíos que marcaron su trayectoria y los valores que, a través de distintas generaciones, siguen guiando su vínculo con los pacientes y la comunidad santafesina.
Al reencontrarse con antiguas ediciones de El Litoral, Carlos Miguel Rodríguez Sañudo, presidente de la institución, recorre una historia que excede los cambios de edificios, las transformaciones tecnológicas y las distintas etapas económicas del país.
Es también el relato de una organización que atravesó momentos difíciles, renovó su conducción y sostuvo una identidad vinculada con la atención médica y el compromiso humano. "Lo que se conserva es eso, lo que fue cambiando es la tecnología", resumió Rodríguez Sañudo al reflexionar sobre los 100 años del sanatorio.
Un proyecto que comenzó en 1926
La historia del Sanatorio Santa Fe comenzó en 1926, cuando un grupo de profesionales decidió impulsar una institución privada que ofreciera atención médica de calidad en la ciudad. El proyecto surgió de una iniciativa compartida, aunque sus integrantes tuvieran motivaciones personales diferentes.
"Un grupo de profesionales, que seguramente tenían afinidad entre ellos, decidió dotar a la ciudad de Santa Fe de una institución privada que diera prestaciones de salud de calidad", relató Rodríguez Sañudo.
En aquella iniciativa, identifica el origen de los valores que acompañaron a la institución durante su trayectoria. "La búsqueda de la calidad y el espíritu de servicio. Ese fue siempre el eje y sigue siendo la punta de lanza del sanatorio", sostuvo.
Al observar las fotografías de los primeros años, el contraste tecnológico resulta inevitable. Los procedimientos, los instrumentos y las condiciones en las que se ejercía la medicina eran muy diferentes de los actuales. Sin embargo, para el presidente del sanatorio, esa transformación no debe confundirse con una modificación de los principios fundamentales de la profesión.
"La medicina es fundamentalmente, un cuerpo de conocimiento que se va adaptando a través del tiempo", explicó. Pero su definición va más allá de la actualización científica. "Además de ser una ciencia, también es un arte, porque no todos los profesionales obtienen los mismos resultados con un mismo paciente. Y hay otro componente fundamental: el amor al prójimo".
En ese sentido, Rodríguez Sañudo resumió los dos pilares que considera esenciales para el ejercicio de la medicina: "La ciencia, como cuerpo de conocimiento, y el amor al prójimo".
De San Luis a Bulevar: los primeros grandes cambios
El primer establecimiento funcionó en San Luis 3074. Doce años después, en 1938, la institución se trasladó a Bulevar 2682, a un edificio que representaba un importante adelanto para la época. El edificio se caracterizaba por su magnitud y calidad constructiva, en una etapa en la que Santa Fe comenzaba a consolidar nuevas estructuras vinculadas con la atención médica.
Rodríguez Sañudo destacó especialmente la figura del doctor Abelardo Irigoyen Freyre, vinculado con el desarrollo de aquella estructura sanitaria y con la historia de la salud pública santafesina.
En 1948 se produjo otro punto de inflexión. Los propietarios decidieron vender el establecimiento a la Unión Ferroviaria, en un escenario atravesado por las transformaciones del mundo laboral y el crecimiento de las organizaciones sindicales.
El entrevistado puso especial énfasis en aclarar un aspecto de ese episodio: la operación fue una venta y no una expropiación, como en ocasiones se ha relatado. "Los propietarios decidieron venderlo porque entendieron que estaba cambiando la organización del trabajo", señaló.
La operación incluyó el edificio y el personal. Mientras algunos profesionales continuaron trabajando en la institución, otro grupo siguió adelante con la razón social Sanatorio Santa Fe y comenzó una nueva etapa.
El proceso de construcción de la sede posterior demandó varias décadas y estuvo marcado por diferentes etapas de desarrollo. Para Rodríguez Sañudo, observar esos tiempos permite dimensionar la extensión de una historia institucional que atravesó generaciones.
Las crisis y la renovación de la conducción
La trayectoria del sanatorio también estuvo condicionada por los vaivenes económicos, políticos y sociales de la Argentina. Después de la inauguración de una nueva etapa edilicia en 1975, la institución debió afrontar dificultades que pusieron a prueba su continuidad.
A fines de los años ochenta comenzaron a aparecer problemas internos y conflictos gremiales que se profundizaron durante los años siguientes. La situación desembocó, entre 1993 y 1994, en la renuncia de los directores y en la llegada de una nueva conducción, integrada por profesionales jóvenes.
Rodríguez Sañudo formó parte de ese grupo: "Ingresó una nueva conducción, integrada por un grupo de jóvenes del que yo formaba parte. Desde ese momento asumí la presidencia y continúo hasta la actualidad", recuerda.
A lo largo de ese recorrido también llegaron reconocimientos institucionales, entre ellos El Brigadier, que el entrevistado considera una distinción importante para la trayectoria del sanatorio.
Sin embargo, destacó que el reconocimiento más significativo también se construyó en el vínculo cotidiano con las personas. “Antes de ese reconocimiento institucional, lo que fuimos recibiendo fue el reconocimiento individual, producto de la cercanía con la gente", sostuvo.
La tecnología cambia, pero la medicina necesita cercanía
En un escenario en el que la innovación tecnológica y digital transforma permanentemente los procedimientos médicos, Rodríguez Sañudo consideró que el desafío consiste en incorporar esos avances sin perder de vista la dimensión humana de la atención.
Para él, la relación entre el profesional y el paciente no puede quedar relegada frente a los nuevos recursos disponibles. "Sin cercanía humana no se puede", afirmó.
El médico y autoridad máxima del sanatorio desarrolló una definición que atraviesa buena parte de su pensamiento sobre la medicina: "En salud, uno puede curar algunas veces, muchas veces aliviar, pero siempre debe acompañar y comprender".
Esa comprensión requiere tiempo, presencia y contacto con el paciente. Por eso, entiende que la calidad de la atención no depende exclusivamente de la tecnología o de los conocimientos científicos. "Si no estás cerca y no comprendés al paciente, que es el tema central, podrás brindar atención médica, pero no será medicina de buena calidad", planteó Rodríguez Sañudo.
La reflexión sintetiza uno de los principios que, según explica, permanecieron vigentes desde los orígenes de la institución, más allá de las transformaciones que experimentó el sistema de salud.
El valor de cada trabajador y el compromiso colectivo
Otro de los aspectos que Rodríguez Sañudo destacó al pensar en el centenario de la institución es el papel del equipo humano. Desde los profesionales médicos hasta quienes cumplen tareas de limpieza, enfermería, mantenimiento y servicios, consideró que cada integrante forma parte de una misma estructura.
Para explicarlo, utilizó una comparación con la familia: las conductas y los ejemplos cotidianos tienen más peso que los discursos. "Tus hijos van a hacer lo que ven que hacés vos, no necesariamente lo que les decís. En la familia laboral sucede lo mismo", reflexionó.
En ese sentido, entiende que la conducción de una institución requiere presencia y coherencia entre lo que se comunica y lo que efectivamente se hace. También pusp el foco en aquellos trabajadores que muchas veces permanecen fuera de los espacios más visibles, pero que resultan indispensables para el funcionamiento diario.
Para el presidente del sanatorio, reconocer el esfuerzo y compromiso de cada persona que integra el Santa Fe forma parte de la identidad institucional. La cercanía con los trabajadores y la comunicación permanente son herramientas fundamentales para sostener una organización que funciona todos los días.
Un siglo de historia y una misma responsabilidad
Al repasar el significado de formar parte de la historia de Santa Fe, Rodríguez Sañudo recupeó una enseñanza de su padre. Recuerda que, cuando llevaba sus buenas calificaciones escolares, recibía siempre la misma respuesta: "¿Has cumplido con tu deber?".
Esa frase, que reconoce haber incorporado a su propia manera de entender las responsabilidades, resume también su mirada sobre el recorrido del sanatorio. "Para mí es eso mismo", responde al vincular aquella enseñanza con el significado de formar parte de una institución centenaria.
Consultado sobre lo que representa personalmente llegar a los 100 años del Sanatorio Santa Fe, reconoce que no resulta sencillo ponerlo en palabras. "Es muy difícil de explicar. Son distintos años, distintas etapas y muchas experiencias. Es muy complejo expresar qué significa", respondió emocionado.
Un siglo después de aquel proyecto iniciado por un grupo de profesionales, el Sanatorio Santa Fe vuelve sobre sus orígenes para reconocer el camino recorrido. Las instalaciones, los procedimientos y la tecnología cambiaron profundamente, pero, en la mirada de Rodríguez Sañudo, existe una premisa que debe permanecer: la medicina no se limita a curar, también implica aliviar, acompañar y comprender.