Premios El Brigadier 2026

Sanatorio Santa Fe: 100 años de historia, evolución médica y un compromiso que permanece intacto

Un recorrido por los orígenes de una institución emblemática, los desafíos que marcaron su trayectoria y los valores que, a través de distintas generaciones, siguen guiando su vínculo con los pacientes y la comunidad santafesina.