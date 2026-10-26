Celebración en El Carmen Art Center

Un siglo al servicio de la salud: el Sanatorio Santa Fe celebró sus 100 años de historia

﻿La institución conmemoró su aniversario centenario con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y referentes de la región, anunciando la apertura de nuevas sedes y obras de infraestructura.