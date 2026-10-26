En una emotiva y concurrida ceremonia celebrada en el Carmen Art Center, este lunes 26 el Sanatorio Santa Fe conmemoró sus 100 años de trayectoria al servicio de la comunidad, un hito que reunió a gran parte del arco político, referentes del ámbito de la salud, la educación y la cultura de la región.
Un siglo al servicio de la salud: el Sanatorio Santa Fe celebró sus 100 años de historia
La institución conmemoró su aniversario centenario con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y referentes de la región, anunciando la apertura de nuevas sedes y obras de infraestructura.
Cien años de compromiso con la salud santafesina
Fundado el 26 de octubre de 1926 en la calle San Luis 3074 por un grupo de visionarios —los doctores Luis María Niklison, Atilio Tiscornia, Alfredo Balma, Juan Rebechi, José Malla y Saleta y de Diego—, el Sanatorio Santa Fe nació para dotar a la región de la primera institución privada en brindar servicios médicos de calidad. En sus inicios, la institución contó con la valiosa colaboración de las Hermanas Dominicas Argentina de la Orden del Santísimo Rosario en la asistencia médica y la administración, labor que se extendió hasta entrada la década del 80.
Durante la ceremonia central, el presidente del directorio, Dr. Carlos Miguel Rodríguez Sañudo, destacó la envergadura de este centenario y reflexionó sobre los valores fundacionales de la organización, entendiendo al sistema sanitario como un constructor fundamental de ciudadanía a través del cuidado de la salud.
Hitos de crecimiento y expansión edilicia
A lo largo de su historia, la institución acompañó los cambios y vaivenes de la Argentina. A tan solo una década de su creación, en 1936, se reubicó en un edificio vanguardista diseñado por el doctor Abelardo Irigoyen Freyre en bulevar Gálvez 2682. Cabe destacar que el entonces gobernador Manuel María de Irigoyen Freire creó el primer ministerio de salud pública de la provincia y del país.
Posteriormente, en 1948, el inmueble fue adquirido por la Unión Ferroviaria, garantizando la continuidad de todo el personal y parte del staff profesional. Un grupo de médicos decidió continuar bajo la razón social original, operando temporalmente en otro sector hasta adquirir la casona del Ferrocarril Francés y terrenos lindantes en la actual ubicación de Belgrano 3055, inaugurada el 30 de octubre de 1976.
El respaldo de la política y el arco institucional
El evento estuvo marcado por una fuerte presencia institucional y política de la provincia. Ante un auditorio colmado por figuras del ámbito sanitario, educativo y social, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, destacaron la importancia estratégica del sanatorio para los santafesinos, subrayando su rol indispensable en la red asistencial de la región y su articulación constante con el sistema público.
En reconocimiento a su centenaria trayectoria, el evento fue formalmente declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Provincia, la Cámara de Diputados y el Concejo Municipal de Santa Fe, evidenciando el peso institucional de la celebración.
Presente, expansión regional y la visión de la conducción
En la actualidad, el Grupo Santa Fe cuenta con un equipo de más de 1.600 integrantes y 18 unidades prestacionales, que incluyen el Sanatorio Santa Fe Adulto, el Sanatorio Santa Fe Niño —con la reciente incorporación de terapia intensiva pediátrica—, y un servicio de diagnóstico y medicina nuclear desplegado en 15 sedes ambulatorias.
Durante el balance de la gestión, Matías Vidoz, uno de los representantes del Sanatorio, resaltó el crecimiento sostenido de la empresa y la firme apuesta a la reinversión permanente en la región. En esa línea, se anunciaron nuevos proyectos de expansión que incluyen la próxima apertura de una sede en la ciudad de Paraná, un espacio en la zona de countries de Arroyo Leyes y la segunda etapa de la sede San Luis con quirófanos ambulatorios.
Con un siglo de historia a sus espaldas, un sólido equipo de trabajo y una clara vocación de servicio orientada tanto a la vanguardia tecnológica como a la cercanía humana, el Sanatorio Santa Fe ratifica su liderazgo sanitario y proyecta su futuro apostando firmemente al desarrollo de la salud en la región.