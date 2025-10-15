Sancor Seguros en los ‘90: liderazgo y adaptación con la creación de Prevención ART
La década de 1990, marcada por profundas reformas estructurales y el ajuste económico en Argentina, puso a prueba al gigante cooperativo de Sunchales: no solo sortearon la inestabilidad, sino que consolidó su liderazgo en el mercado al crear en 1996 la líder en riesgos del trabajo. Analizamos cómo el espíritu cooperativista y la visión estratégica permitieron al Grupo diversificarse y adaptarse para convertirse en el asegurador número uno del país, una gestión reconocida constantemente con la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE).
Sancor Seguros, de Sunchales a ser líder regional en seguros.
La década de 1990 fue un período de profundas reformas estructurales y fuerte ajuste económico en Argentina que puso a prueba la capacidad de supervivencia de las empresas. En ese contexto, el Grupo Sancor Seguros, nacido en Sunchales y con fuerte raigambre cooperativista, no solo sorteó la inestabilidad, sino que marcó un hito con la creación de Prevención ART en 1996, consolidando su liderazgo y visión innovadora.
En el marco del especial multimedia “50 años de empresarios, 50 años de historia”, Willy Borgnino y Armando Giúdici, gerentes de Prevención y Sancor Seguros respectivamente, analizan cómo el espíritu cooperativo y la constante adaptación permitieron a la compañía transformarse en el asegurador número uno del país, un liderazgo que se revalida año tras año con el reconocimiento del público.
Las crisis y la estrategia de la adaptación constante
El Grupo Sancor Seguros, con 80 años de trayectoria y 71 de presencia en Santa Fe capital, ha navegado sistemáticamente a través de los vaivenes políticos y económicos de la Argentina. Si bien el nacimiento en 1945 se dio con el seguro como "punta de lanza", la evolución del grupo se marcó por la ramificación constante de sus servicios.
Según Willy Borgnino, gerente de Prevención, “cambiar en un momento de crisis es una necesidad, por lo tanto nuestras empresas se han ido adaptando en esos momentos”. No obstante, la clave de la supervivencia y el crecimiento no solo reside en reaccionar a la necesidad, sino en tener una política empresarial de constante innovación que impulse transformaciones aún cuando las crisis no son profundas.
Este ADN de innovación sentó las bases para el gran salto de los años '90, permitiendo al grupo ir desarrollando de forma constante emprendimientos y empresas que son útiles no solo a sus asociados, sino también a la comunidad en la cual realiza sus negocios.
Willy Borgnino, gerente de Prevención Salud SA.
1996, la creación de Prevención ART como hito estratégico
La segunda mitad de la década del noventa estuvo signada por un brutal ajuste económico y cambios estructurales impulsados por el gobierno de turno. Armando Giúdici, gerente de Sancor Seguros, destaca que el grupo “no estuvo exento” de estos efectos. Sin embargo, su capacidad de adaptación se tradujo en una oportunidad de expansión de negocios, siempre bajo el espíritu cooperativista por sobre todas las cosas.
En julio de 1996, Sancor tomó el desafío de la gestión de riesgos laborales y creó Prevención ART. Esta empresa, nacida en un contexto de cambio en la legislación laboral, se enfocó en brindar soluciones a las empresas y empleados. Hoy, Prevención ART es líder del mercado, con una participación que alcanza el 22.3% del total de las empresas aseguradas en el país.
Armando Giúdici, gerente de Sancor Seguros.
El hito de Prevención ART no se detuvo allí. El grupo continuó desarrollando otras empresas en rubros clave como la medicina prepaga (Prevención Salud), seguros de retiro (Prevención Retiro) y la banca digital (Banco del Sol). La línea de innovación se extendió a negocios inmobiliarios como Sancor Seguros Real State y al desarrollo de startups en áreas de nanotecnología, medicina y finanzas a través de Cites, Sancor Impulsa y Sancor Venture.
El motor de todas estas transformaciones es el espíritu cooperativista. Fundada en Sunchales, la compañía ha logrado expandirse por toda la Argentina y la región, con presencia en Uruguay (apertura en 2006), Paraguay (2009) y Brasil (2013). Esta expansión, signada por valores cooperativos y una fuerte visión a futuro, llevó a Sancor Seguros a ser hoy el grupo asegurador número uno líder en el país.
Esa vigencia y ese arraigo cultural y de gestión se reafirman en el presente. La conexión entre la marca y la ciudadanía santafesina, tanto con Sancor Seguros como con Prevención ART, se hace explícita cada año cuando son elegidas por sus propios consumidores para recibir la estatuilla de los Premios El Brigadier.
Este galardón, otorgado por la comunidad, no solo premia la excelencia en sus servicios y la constante inversión, sino que consagra el valor histórico, el espíritu cooperativo y la identidad de liderazgo que la compañía forjó, incluso en los años más duros de la inestabilidad argentina.
Los años 90 se erigen como una década definitoria para Sancor Seguros. Ante la necesidad de sobrevivir al ajuste, la compañía eligió innovar y diversificar, sentando las bases de lo que hoy es un holding líder.
La creación de Prevención ART fue el símbolo de esa resiliencia: un desafío asumido que no solo cubrió una necesidad del mercado, sino que revalidó el espíritu cooperativo como el cimiento más sólido para el liderazgo empresarial, un valor que ha acompañado a Sancor Seguros desde Sunchales a toda la región.
