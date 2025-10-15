Premios El Brigadier 50 años

Sancor Seguros en los ‘90: liderazgo y adaptación con la creación de Prevención ART

La década de 1990, marcada por profundas reformas estructurales y el ajuste económico en Argentina, puso a prueba al gigante cooperativo de Sunchales: no solo sortearon la inestabilidad, sino que consolidó su liderazgo en el mercado al crear en 1996 la líder en riesgos del trabajo. Analizamos cómo el espíritu cooperativista y la visión estratégica permitieron al Grupo diversificarse y adaptarse para convertirse en el asegurador número uno del país, una gestión reconocida constantemente con la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE).