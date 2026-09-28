Se desató una fuerte tormenta durante las primeras horas de este lunes en San Cristóbal. El episodio estuvo acompañado por una intensa caída de granizo, precipitaciones y ráfagas de viento, en un contexto de inestabilidad que alcanzó a distintos sectores de la provincia.
Fuerte temporal en San Cristóbal: intensa granizada y vientos azotaron a la ciudad este lunes
Una intensa tormenta se registró durante la mañana de este lunes en San Cristóbal. Vecinos compartieron imágenes de una fuerte caída de granizo, acompañada por lluvia y ráfagas de viento.
Videos registrados por vecinos muestran calles y espacios abiertos cubiertos de granizo durante el momento de mayor intensidad. También se observa la fuerza de la precipitación y el viento que acompañó el avance de la tormenta.
El fenómeno se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía advertencias por tormentas para diferentes sectores de Santa Fe. Para San Cristóbal, los pronósticos indicaban para este lunes una jornada con alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana.
Granizo y fuertes ráfagas durante la mañana
Las imágenes compartidas desde San Cristóbal permiten observar la intensidad que alcanzó la tormenta en distintos puntos de la ciudad. El granizo se acumuló rápidamente sobre patios, veredas y otros espacios abiertos, mientras la lluvia se presentó con intensidad.
El episodio estuvo acompañado por viento, una combinación habitual de las tormentas que se desarrollan en períodos de marcada inestabilidad atmosférica.
En los registros aportados por vecinos también puede apreciarse la reducción de la visibilidad durante los momentos de mayor precipitación y el impacto del granizo sobre distintas superficies.
Hasta el momento, no se difundió información oficial que permita establecer con precisión la cantidad de lluvia caída, la velocidad máxima de las ráfagas o una evaluación de eventuales daños materiales específicamente en San Cristóbal.
Qué había previsto el pronóstico para San Cristóbal
El escenario de tormentas no era inesperado. El pronóstico para San Cristóbal indicaba para este lunes una jornada con mínima de 18 °C y máxima de 25 °C, una probabilidad de lluvias del 90% y condiciones favorables para la formación de tormentas y chaparrones aislados durante la mañana.
En el ámbito provincial, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para sectores de Santa Fe. El organismo advertía que podían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
El aviso contemplaba acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual en algunas zonas.
La situación también había sido anticipada en el pronóstico elaborado para la ciudad de Santa Fe y otros sectores de la provincia, donde se esperaba que la inestabilidad continuara durante el comienzo de la semana.
Cómo seguirá el tiempo en San Cristóbal
De acuerdo con el pronóstico disponible para la localidad, las condiciones inestables no se limitarían a las primeras horas de este lunes.
Para el martes 29 de septiembre, se prevén nuevamente lluvias, con temperaturas estimadas entre 17 y 24 °C y una probabilidad de precipitaciones del 90%. El pronóstico contempla lluvias tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche.
Para el miércoles 30, en cambio, se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo nublado, una mínima de 10 °C y una máxima cercana a los 22 °C.
El episodio registrado este lunes vuelve a poner el foco en la evolución de las tormentas que atraviesan distintos sectores de Santa Fe. En San Cristóbal, la intensidad del granizo y la lluvia quedó registrada en videos tomados por vecinos durante el paso del sistema.