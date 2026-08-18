La pregunta que se repite entre quienes tienen actividades previstas para los próximos días es cuándo finalmente dejará de llover en Santa Fe. Según el pronóstico extendido elaborado por el CIM-FICH-UNL, las precipitaciones todavía podrían continuar durante las próximas jornadas, pero la situación comenzaría a cambiar desde el jueves.
La pregunta del millón: ¿Cuándo deja de llover en Santa Fe?
Se anticipan precipitaciones hasta el jueves en Santa Fe, aunque con una mejora progresiva. El cambio más claro llegaría desde la tarde del jueves y se afianzaría el viernes.
El escenario presenta una evolución gradual. El miércoles todavía habrá condiciones favorables para algunas lluvias débiles y dispersas, mientras que el jueves concentrará la mayor posibilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día.
La mejora llegaría hacia la tarde o la noche del jueves. Para el viernes, en tanto, el panorama previsto es mucho más estable, con cielo despejado y apenas alguna nubosidad ocasional.
Hasta cuándo
El miércoles 19 de agosto será una jornada mayormente nublada en Santa Fe. El CIM-FICH-UNL prevé algunos mejoramientos temporales, aunque mantiene una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante el día.
La temperatura mínima prevista será de 8°, mientras que la máxima alcanzará los 13°. Se trata de una jornada con poca amplitud térmica y temperaturas todavía bajas para esta época del año.
El viento soplará entre leve y moderado desde el sur y sudeste, con rotaciones temporarias hacia el este y sudeste. De esta manera, el ambiente continuará fresco, aunque con una leve recuperación de las temperaturas máximas respecto de este martes.
La situación cambia durante el jueves 20. El pronóstico indica cielo nublado a parcialmente nublado, con una tendencia a despejarse hacia la tarde o la noche. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de lluvias de diversa intensidad durante la primera mitad de la jornada.
Por eso, si la consulta es cuándo deja de llover en Santa Fe, el momento clave aparece durante el jueves. El pronóstico no indica un corte abrupto de las precipitaciones, sino una disminución progresiva de la inestabilidad a medida que avance el día.
Además, el CIM no descarta que durante la primera mitad del jueves puedan producirse algunos eventos algo más importantes. La temperatura, en tanto, comenzará a recuperarse, con una mínima de 10° y una máxima prevista de 17°.
La mejora
La evolución prevista permite establecer una referencia concreta para quienes necesitan organizar actividades. El jueves por la mañana todavía habrá que contemplar la posibilidad de lluvias, mientras que las condiciones tenderían a mejorar desde la tarde.
Este dato puede resultar especialmente útil para quienes deben viajar, trabajar al aire libre, asistir a actividades escolares o realizar tareas que dependan de las condiciones meteorológicas.
La tendencia también marca un cambio en las temperaturas. Luego de jornadas con máximas cercanas a los 11° y 13°, el jueves podría llegar a 17°. El aumento estará acompañado por una modificación gradual de las condiciones del cielo.
El viento del jueves será leve a moderado, aunque se prevén algunas ráfagas fuertes a regulares del sector sur o sudoeste. Por eso, aun con la mejora de las lluvias, las condiciones meteorológicas no serán completamente estables durante toda la jornada.
Una de las consultas habituales es si el viernes seguirá lloviendo. De acuerdo con el pronóstico extendido, la respuesta es negativa: para ese día se esperan condiciones estables, cielo despejado y solamente algunos períodos con nubosidad.
El viernes 21 tendrá una mínima estimada de 8° y una máxima de 16°. El viento continuará desde el sur o sudoeste y luego rotará hacia el sudeste, con una disminución gradual de su intensidad.
La explicación de este cambio está vinculada con la evolución de las masas de aire sobre la región. El CIM señala que las condiciones deberían mejorar a partir del jueves por la tarde o durante las primeras horas del viernes.
Así, para quienes buscan saber cuándo termina la lluvia en Santa Fe, la referencia principal es el jueves. Todavía pueden registrarse precipitaciones durante la primera mitad del día, pero luego se espera una mejora que se consolidaría el viernes.
En síntesis, la lluvia todavía puede acompañar parte del miércoles y la mañana del jueves, pero el escenario comienza a cambiar durante la segunda mitad de esa jornada. Para el viernes, el pronóstico anticipa un panorama estable y mayormente despejado.