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Cuatro provincias bajo alerta: dónde se esperan tormentas fuertes este martes

Las condiciones previstas incluyen lluvias y tormentas intermitentes, ráfagas intensas, posible granizo y actividad eléctrica frecuente, con acumulados que podrían superar los valores estimados de manera puntual.

Se esperan tormentas intermitentes, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica.Se esperan tormentas intermitentes, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este martes 18 de agosto en sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. El organismo advierte por la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes, durante las primeras horas de la jornada.

El pronóstico contempla lluvias y tormentas intermitentes que podrían presentarse junto con abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

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De acuerdo con el informe, se prevén acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual.

Qué zonas permanecen bajo alerta

El nivel de advertencia no es igual para todo el territorio mencionado. Mientras varias áreas permanecen bajo alerta amarilla, el noreste de Entre Ríos tiene un nivel superior debido a la posibilidad de mayores acumulados.

En esa zona, que comprende los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, rige una alerta naranja. Allí, el SMN estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros durante todo el período de alerta.

La diferencia entre ambos niveles responde a la intensidad y a la cantidad de lluvia que podría registrarse en cada sector.

Las condiciones podrían dejar abundantes lluvias en períodos cortos durante la jornada.Las condiciones podrían dejar abundantes lluvias en períodos cortos durante la jornada.

A qué hora rige la advertencia

El SMN estableció diferentes períodos de vigencia según la provincia afectada:

  • Por la mañana: Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
  • Por la tarde: Entre Ríos.
  • Por la noche: no se prevé alerta.

Por este motivo, las condiciones pueden cambiar a lo largo de la jornada y será importante seguir las actualizaciones oficiales del organismo meteorológico.

Las tormentas previstas no necesariamente tendrán la misma intensidad en todos los sectores alcanzados por la advertencia. El SMN señala que algunos fenómenos podrían ser fuertes y estar acompañados por distintos eventos asociados.

El SMN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones de los alertas meteorológicos, especialmente en las zonas donde está vigente el nivel naranja.

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