En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 18 de agosto

En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio que necesitás para organizar la jornada: cómo estará el tiempo, por dónde conviene circular, qué calles evitar, dónde habrá interrupciones de energía y quiénes tienen pagos disponibles.