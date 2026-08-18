La mañana de este martes 18 de agosto encuentra a la ciudad de Santa Fe con condiciones invernales y varios puntos a tener en cuenta antes de salir de casa. El dato principal es el tiempo: hay lluvia débil, mucha humedad y viento del sur, mientras que durante el día podrían registrarse tormentas y lluvias aisladas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 18 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio que necesitás para organizar la jornada: cómo estará el tiempo, por dónde conviene circular, qué calles evitar, dónde habrá interrupciones de energía y quiénes tienen pagos disponibles.
A eso se suman intervenciones en distintas calles de la ciudad, modificaciones en recorridos de colectivos, cortes programados de energía y el reinicio del calendario de pagos de ANSES luego del feriado.
Clima: frío, lluvia débil y ráfagas de hasta 50 km/h
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 de este martes se registraban 9,9°C, con una sensación térmica de 6,6°C. El cielo estaba cubierto y se observaba lluvia débil.
La humedad alcanzaba el 98%, la presión atmosférica era de 1015,3 hPa y el viento soplaba desde el sur a 28 km/h. La visibilidad era de 7 kilómetros.
La jornada seguirá fría e inestable. Durante la mañana hay una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura rondará los 9°C.
Por la tarde continuará la inestabilidad, aunque la probabilidad de lluvias bajará a entre 10% y 40%. La máxima prevista será de apenas 12°C.
Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura volverá a ubicarse en torno a los 9°C.
El viento seguirá siendo un factor importante para quienes tengan que movilizarse. Se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El sol salió a las 7:35 y se pondrá a las 18:38.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. La sensación térmica durante las primeras horas es inferior a la temperatura real y la máxima será de solo 12°C. Además, el viento hará que el ambiente se sienta todavía más frío.
Si tenés que salir temprano, también conviene llevar paraguas o alguna protección para la lluvia, aunque las precipitaciones tenderían a disminuir durante la tarde.
El pronóstico anticipa una mejora gradual en los próximos días: el miércoles se esperan entre 10°C y 16°C; el jueves, entre 8°C y 17°C; y el viernes llegará el ascenso más marcado, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C.
Tránsito: calles con cortes y reducciones de calzada
Antes de salir, es importante revisar el recorrido porque hay distintas intervenciones en la vía pública que pueden generar demoras.
En avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, continúan trabajos de ASSA vinculados a un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permite el giro hacia la derecha sobre avenida General López.
También hay intervenciones en:
Luciano Torrent entre avenida Facundo Zuviría y pasaje Ramón Lassaga, de 8:30 a 16.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda, de 8 a 16, por obras de ASSA.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, con reducción de calzada por trabajos de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por tareas de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini, en el sector del cantero central, por trabajos de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
También se mantienen intervenciones sobre Luciano Torrent y Chacabuco después de las 16, según la información de tránsito disponible durante las primeras horas de la jornada.
Colectivos: hay recorridos modificados
Las obras también afectan al transporte público.
Por la intervención de Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16 modifica su recorrido de ida.
En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 tienen desvíos debido a los trabajos sobre Alejandro Greca.
Además, La Boca permanece sin servicio este martes, según la información incluida en el reporte de tránsito de la mañana.
Por problemas de infraestructura vial en la zona de Laprida y Gutiérrez, también se modificó el recorrido de la línea 16 en sentido de ida.
¿Qué hacer antes de salir? Si tu recorrido habitual atraviesa alguno de estos sectores, calculá algunos minutos adicionales y, cuando sea posible, elegí una vía alternativa. Si utilizás colectivo, prestá atención a los desvíos para evitar esperar una unidad en una parada que haya quedado fuera del recorrido.
Cortes de luz: dos sectores de Santa Fe afectados
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas para este martes 18 de agosto por tareas de mantenimiento.
De acuerdo con la información publicada en el reporte de servicio de la mañana, los cortes previstos para la ciudad de Santa Fe son:
De 8 a 12: Colastiné Sur.
De 12 a 16: sector comprendido por Padre Genesio, pasaje Santa Fe, Castelli y Estrada.
En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en la información consignada para la jornada.
Hay un dato importante para tener en cuenta: la consulta posterior al canal oficial de trabajos programados de la EPE muestra actualmente que no se encontraron cortes programados para la localidad seleccionada. La propia empresa advierte, además, que los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Por eso, si vivís en alguna de las zonas mencionadas, conviene verificar el estado del servicio antes de comenzar una actividad que dependa de la electricidad y consultar nuevamente el canal oficial de la EPE ante posibles actualizaciones.
ANSES: quiénes cobran este martes
Después del feriado, este martes se retoma el cronograma de pagos de ANSES.
Según la información incluida en el reporte de servicio, cobran:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 5, con bono de $70.000.
AUH y Tarjeta Alimentar: DNI terminado en 5.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminado en 5.
Asignación Universal por Embarazo (AUE): DNI terminado en 5.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 8 y 9.
Becas Progresar: DNI terminados en 4 y 5.
Para conocer el estado exacto de una liquidación o consultar otra prestación, el organismo recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El calendario de ANSES contempla pagos diferenciados según la prestación y la terminación del DNI, por lo que es importante verificar la fecha correspondiente antes de concurrir a una entidad bancaria.
También puede interesarte antes de salir
Más allá del clima y los servicios, este martes conviene prestar especial atención a las obras en calles y desvíos de colectivos, porque pueden modificar los tiempos habituales de viaje.
Si tenés que cruzar la ciudad, salir hacia el área metropolitana o utilizar transporte público, revisar el estado de la circulación antes de salir puede evitar demoras innecesarias.
En especial, quienes circulen por el centro deberán tener presentes las obras de ASSA y las reducciones de calzada señaladas anteriormente.
Antes de salir de casa: el checklist de este martes
Clima: frío, lluvia débil e inestabilidad. Máxima de 12°C y ráfagas de hasta 50 km/h.
Tránsito: revisar el recorrido si se pasa por General López, Chacabuco, Entre Ríos, Urquiza, 25 de Mayo, Santiago de Chile o barrio El Pozo.
Cortes de luz: verificar el estado actualizado de la EPE, especialmente si se vive en sectores donde habían sido anunciadas interrupciones.
Agua: tener en cuenta las obras de ASSA y las reducciones de calzada.
ANSES: revisar el cronograma si el DNI termina en 5 o si se cobra alguna de las prestaciones con terminaciones indicadas para este martes.
PAMI: si necesitás medicamentos, verificar que la receta sea válida antes de concurrir a la farmacia.
Qué llevar: abrigo y protección para la lluvia.
Qué evitar: circular a alta velocidad en sectores con calzada húmeda y exponerse innecesariamente a las ráfagas.
Recomendación del día: si salís temprano, organizá el viaje con algunos minutos de margen. El frío, la lluvia y las intervenciones en distintas calles pueden hacer que los recorridos habituales demanden más tiempo.