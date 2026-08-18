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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:49 / Mar. 18.08.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.

06:49 / Mar. 18.08.2026

Reducción de calzada

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y  G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )

06:46 / Mar. 18.08.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  calle Alejandro Greca entre  L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo

Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona  a recorrido habitual.

En La Boca, sin servicio este martes.

Por problemas de infraestructura vial:

Zona Afectada: Laprida y Gutierrez

- Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.

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