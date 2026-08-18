Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 18 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
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La medida afectará el suministro eléctrico en dos zonas debido a tareas de mantenimiento. En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Colastiné Sur
12:00 - 16:00 - Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Castelli y Estrada
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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