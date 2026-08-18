El frío se hizo sentir con fuerza durante las primeras horas de la mañana en distintos puntos de la Argentina. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondientes a las 7:00, varias localidades comenzaron la jornada con temperaturas bajo cero.
El frío no da tregua: las 10 ciudades más frías de Argentina este martes
El Servicio Meteorológico Nacional registró temperaturas bajo cero durante las primeras horas de la jornada, con Malargüe en el primer lugar y valores extremos en distintos puntos del país.
El valor más bajo se registró en Malargüe, Mendoza, con -4,5°C. Detrás quedaron San Carlos de Bariloche, Chapelco y Villa Reynolds, todas con registros inferiores a -3°C.
El descenso térmico alcanzó a diferentes regiones del país, con temperaturas negativas principalmente en localidades de Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Luis, Chubut y Buenos Aires.
Malargüe encabezó el ranking
La localidad mendocina fue la más fría de la mañana. Malargüe registró -4,5°C y una humedad del 100%, de acuerdo con la medición correspondiente a las 7:00.
El segundo puesto fue para San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -3,2°C y 85% de humedad. En tercer lugar apareció Chapelco, en Neuquén, con -3°C y 100% de humedad.
Villa Reynolds, en San Luis, tuvo también -3°C. Más abajo quedaron Maquinchao y Esquel, ambas localidades patagónicas, con registros de -2,5°C y -2,3°C, respectivamente.
Las 10 ciudades más frías de la mañana
Según los datos del SMN, este fue el listado de las diez localidades con las temperaturas más bajas:
- Malargüe, Mendoza: -4,5°C
- San Carlos de Bariloche, Río Negro: -3,2°C
- Chapelco, Neuquén: -3°C
- Villa Reynolds, San Luis: -3°C
- Maquinchao, Río Negro: -2,5°C
- Esquel, Chubut: -2,3°C
- Azul, Buenos Aires: -0,4°C
- Neuquén, Neuquén: -0,3°C
- Bahía Blanca, Buenos Aires: -0,2°C
- Coronel Suárez, Buenos Aires: 0,1°C
El ranking muestra que las temperaturas más extremas se concentraron en el oeste y sur del territorio nacional. Las primeras seis localidades registraron valores inferiores a -2°C.